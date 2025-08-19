Pegasus’tan 5€ Uçak Bileti Hatları

KAMPANYA DETAYLARI

Pegasus, 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde alınacak biletlerle, 18 Kasım 2025 – 15 Ocak 2026 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hatlarındaki Light Paket biletlerini 5 euro ve vergilerden başlayan fiyatlarla sunuyor. Bu kampanya, toplamda 12 bin koltuk için geçerli olacak.

GEÇERLİ HATLAR

Kampanyanın geçerli olduğu hatlar arasında 5 euro + vergilerle İzmir-Ercan-İzmir, Antalya-Ercan-Antalya, Çukurova-Ercan-Çukurova, Ankara-Ercan-Ankara, Hatay-Ercan-Hatay ve İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen yer alıyor. Ayrıca, 7 euro + vergilerle Kayseri-Ercan-Kayseri, Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır, Gaziantep-Ercan-Gaziantep ve Trabzon-Ercan-Trabzon hatları da kampanya kapsamına dahil edildi.