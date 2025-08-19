Ekonomi

Pegasus’tan 5€’ya Biletler Var

pegasus-tan-5-ya-biletler-var

PEGAUS’un KAMPANYASI DUYURULDU

Pegasus Havayolları, 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde yapılan bilet alımlarıyla, 18 Kasım 2025 ile 15 Ocak 2026 tarihleri arasında KKTC hatlarındaki Light Paket biletlerini 5 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla sunuyor. Bu kampanya 12 bin koltukta geçerli olacak.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

Bu kampanya çerçevesinde, 5€ + vergilerle İzmir-Ercan-İzmir, Antalya-Ercan-Antalya, Çukurova-Ercan-Çukurova, Ankara-Ercan-Ankara, Hatay-Ercan-Hatay ve İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen hatları yer alıyor. Ayrıca, 7€ + vergilerle Kayseri-Ercan-Kayseri, Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır, Gaziantep-Ercan-Gaziantep ve Trabzon-Ercan-Trabzon hatları da kampanya kapsamına dahil bulunuyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Pegasus’tan 5 Euro’ya uçuşlar mevcut

Pegauss, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 5 euro’dan başlayan fiyatlarla seferler düzenlemeye başladı.
Sürmanşet

Yargıtay, Fotoğraf Paylaşımını Suç Saydı

Yargıtay, sosyal medya üzerinden rıza olmadan paylaşılan fotoğrafları kişisel veri ihlali olarak değerlendirdi. Bu karar, dijital mahremiyetin korunması açısından önemli bir adım.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.