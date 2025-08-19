Pegasus’tan 5€’ya Biletler Var

PEGAUS’un KAMPANYASI DUYURULDU

Pegasus Havayolları, 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde yapılan bilet alımlarıyla, 18 Kasım 2025 ile 15 Ocak 2026 tarihleri arasında KKTC hatlarındaki Light Paket biletlerini 5 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla sunuyor. Bu kampanya 12 bin koltukta geçerli olacak.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

Bu kampanya çerçevesinde, 5€ + vergilerle İzmir-Ercan-İzmir, Antalya-Ercan-Antalya, Çukurova-Ercan-Çukurova, Ankara-Ercan-Ankara, Hatay-Ercan-Hatay ve İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen hatları yer alıyor. Ayrıca, 7€ + vergilerle Kayseri-Ercan-Kayseri, Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır, Gaziantep-Ercan-Gaziantep ve Trabzon-Ercan-Trabzon hatları da kampanya kapsamına dahil bulunuyor.