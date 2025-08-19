Pegasus’tan 5€’ya Uçak Bileti

PEGA SUS’UN YENİ KAMPANYASI

Pegasus, 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde alınan biletlerle 18 Kasım 2025 – 15 Ocak 2026 tarihleri arasında KKTC hatlarında geçerli olan Light Paket biletlerini 5 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla sunuyor. Bu kampanya 12 bin koltuk için geçerli olacak.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

Bu kampanyadan faydalanmak isteyen yolcular, 5€ + vergilerle aşağıdaki hatlarda bilet alabiliyor:

– İzmir-Ercan-İzmir

– Antalya-Ercan-Antalya

– Çukurova-Ercan-Çukurova

– Ankara-Ercan-Ankara

– Hatay-Ercan-Hatay

– İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen

Ayrıca 7€ + vergilerle şu hatlardan da faydalanmak mümkün:

– Kayseri-Ercan-Kayseri

– Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır

– Gaziantep-Ercan-Gaziantep

– Trabzon-Ercan-Trabzon