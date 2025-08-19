Pegasus’tan 5€’ya Uçak Bileti

PEGA SUS’UN YENİ KAMPANYASI
Pegasus, 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde alınan biletlerle 18 Kasım 2025 – 15 Ocak 2026 tarihleri arasında KKTC hatlarında geçerli olan Light Paket biletlerini 5 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla sunuyor. Bu kampanya 12 bin koltuk için geçerli olacak.
KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR
Bu kampanyadan faydalanmak isteyen yolcular, 5€ + vergilerle aşağıdaki hatlarda bilet alabiliyor:
– İzmir-Ercan-İzmir
– Antalya-Ercan-Antalya
– Çukurova-Ercan-Çukurova
– Ankara-Ercan-Ankara
– Hatay-Ercan-Hatay
– İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen
Ayrıca 7€ + vergilerle şu hatlardan da faydalanmak mümkün:
– Kayseri-Ercan-Kayseri
– Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır
– Gaziantep-Ercan-Gaziantep
– Trabzon-Ercan-Trabzon