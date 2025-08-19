Pegasus’tan 5€’ya Uçak Bileti

PEGASUS’UN YENİ KAMPANYASI

Pegasus, 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde alınan biletlerle, 18 Kasım 2025 ile 15 Ocak 2026 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hatlarındaki Light Paket biletlerini 5 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Kampanya, toplamda 12 bin koltukta geçerli olacak.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

Kampanyanın geçerli olduğu hatlar içinde, 5 euro + vergilerle sefer yapan İzmir-Ercan-İzmir, Antalya-Ercan-Antalya, Çukurova-Ercan-Çukurova, Ankara-Ercan-Ankara, Hatay-Ercan-Hatay ve İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul hatları bulunuyor. Ayrıca, 7 euro + vergilerle Kayseri-Ercan-Kayseri, Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır, Gaziantep-Ercan-Gaziantep ve Trabzon-Ercan-Trabzon hatları da bu kampanyadan faydalanabiliyor.