Pelin Akil ve Anıl Altan Boşandı

Pelin Akil ve Anıl Altan’ın Evliliği ve Aile Hayatı

Pelin Akil ile Anıl Altan, ‘Arka Sıradakiler’ dizisi setinde tanışarak 2016 yılında evlendi. 2019 yılında Alin ve Lina adında iki kız çocuğu dünyaya geldi. Ancak son zamanlarda ailenin üzerinde olumsuz bir havanın olduğu ve ayrılacakları yönünde söylentiler dolaşıyordu. Bu süreçte Pelin Akil, eşiyle sosyal medya üzerinden paylaşımlarını azaltmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ayrılık İlanı ve Açıklamalar

Sık sık arkadaşlarıyla vakit geçiren Pelin Akil, haziran ayında yaptığı açıklama ile ikiz kızlarının babası Anıl Altan ile yollarını ayırdıklarını duyurdu: “Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız, çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz ve her zaman bir aradayız.” Bu ifadenin ardından Pelin Akil, uzun süre kullandığı Altan soyadını sosyal medya profilinden kaldırdı.

Resmi Boşanma Süreci

Yaşanan gelişmelere göre, Pelin Akil ve Anıl Altan, kızları için bir araya gelmeye devam ediyor. Bugün, çift resmi olarak boşandı.