Pelin Akil Ve Anıl Altan Boşandı

ARKADAŞLIKLA BAŞLAYAN BİR HİKAYE

Pelin Akil ve Anıl Altan, ‘Arka Sıradakiler’ dizisinin setinde başlayan dostluklarını 2016 yılında evlilikle taçlandırdı. 2019 yılında ise Alin ve Lina adında iki güzel kızları dünyaya geldi. Ancak son dönemlerde ailelerinin üzerinde kara bulutların dolaştığına dair söylentiler yayılmaya başladı. Ayrılacakları konuşulan çift, bu konu hakkında soruları sürekli olarak geçiştirdi. Pelin Akil’in eşine dair paylaşımlar yapmaması iddiaları daha da güçlendirdi.

AYRILIK AÇIKLAMASI

Sıkça arkadaşlarıyla vakit geçiren Akil, haziran ayında yaptığı açıklamalarla ikiz kızlarının babası Anıl Altan ile yollarını ayırdıklarını duyurdu: “Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız, çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz ve her zaman bir aradayız.” Pelin Akil, bu açıklamanın ardından Altan soyadını uzun yıllardır kullandığı profilinden kaldırdı.

RESMİ BOŞANMA

Yaşanan bu gelişmeler sonrası kızları için bir araya gelen Pelin Akil ve Anıl Altan, bugün itibarıyla resmi olarak boşandı. Gazetemagazin’den Umut Ünver’in aktardığı habere göre, çift, ayrılığın ardından da çocukları için bir arada olmayı sürdürecek.