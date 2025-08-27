Pelin Akil Ve Anıl Altan Boşandı

EVLİLİKLERİ TARİHE KARIŞTI

Pelin Akil ile Anıl Altan, ‘Arka Sıradakiler’ dizisi setinde başlayan dostluklarını 2016 yılında evlilikle devam ettirdi. 2019 yılında Alin ve Lina adını verdikleri iki kız çocuğu dünyaya geldi. Ancak ailenin üzerindeki kara bulutlar uzun bir süre boyunca konuşuluyordu. Ayrılacakları yönündeki dedikodular giderek güçlenirken, Pelin Akil’in eşine sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmaması durumu daha da pekiştirdi.

AÇIKLAMA YAPTI

Arkadaşlarıyla fazla zaman geçiren Akil, Haziran ayında yaptığı açıklamada ikiz kızlarının babası Anıl Altan ile yollarını ayırdıklarını duyurdu: “Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız, çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz ve her zaman bir aradayız.”

RESMEN BOŞANDILAR

Pelin Akil, ayrılık açıklamasının ardından uzun süredir kullandığı Anıl Altan soyadını sosyal medyadaki profilinden kaldırdı. Son gelişmelere göre, kızları için bir araya gelmeyi sürdüren çift bugün resmi olarak boşandı.