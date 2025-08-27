Pelin Akil Ve Anıl Altan Boşandı

Pelin Akil ve Anıl Altan’ın Ayrılığı

Pelin Akil ve Anıl Altan, ‘Arka Sıradakiler’ dizi setinde başlayan dostluklarını 2016 yılında evlilikle taçlandırdı. 2019’da Alin ve Lina adında iki kız çocukları dünyaya geldi. Ancak uzun bir süredir ailenin üzerinde olumsuz bir atmosfer olduğu konuşuluyordu. Ayrılacakları yönündeki spekülasyonlar devam ederken, oyuncu çift konuyla ilgili soruları yanıtsız bırakıyordu. Ayrıca Pelin Akil’in eşine yönelik sosyal medya paylaşımlarını yapmaması, ayrılık iddialarını güçlendiriyordu.

Ayrılık Açıklaması

Pelin Akil, sıkça arkadaşlarıyla bir araya gelirken, haziran ayında yaptığı açıklamayla ikiz kızlarının babası Anıl Altan ile yollarını ayırdığını bildirdi. “Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız, çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz ve her zaman bir aradayız,” şeklindeki ifadeleriyle ayrılık durumunu netleştirmiş oldu. Ayrılık sonrası, Pelin Akil de uzun yıllardır kullandığı Altan soyadını sosyal medya profilinden kaldırdı.

Resmi Boşanma Süreci

Yaşanan gelişmelerin ardından Pelin Akil ve Anıl Altan, çocukları için bir araya gelmeye devam ettiler. Ancak bugün itibarıyla çift, resmi olarak boşandı. Akil ve Altan’ın ayrılığı, uzun süredir devam eden söylentilerin son bulmasına neden oldu.