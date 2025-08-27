Pelin Akil Ve Anıl Altan, Boşandı

Pelin Akil ve Anıl Altan İlişkisinin Seyri

Pelin Akil ve Anıl Altan, ‘Arka Sıradakiler’ dizisi setinde başlayan dostluklarını 2016 yılında evlilikle taçlandırdı. 2019 yılında ise Alin ve Lina isimli iki kızları dünyaya geldi. Ancak son dönemde ailenin üzerinde kara bulutların dolaştığına dair iddialar gündeme geldi. Ayrılacakları konuşulurken, oyuncu çiftin konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınması dikkat çekti. Pelin Akil’in eşine dair sosyal medya paylaşımlarını durdurması, ayrılık dedikodularını güçlendirdi.

Resmi Ayrılık Açıklaması

Sık sık arkadaşlarıyla vakit geçiren Pelin Akil, haziran ayında yaptığı açıklamayla ikiz kızlarının babası Anıl Altan ile yollarını ayırdığını duyurdu: “Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız, çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz ve her zaman bir aradayız.” Bu açıklamanın ardından Akil, uzun süredir kullandığı Altan soyadını sosyal medya profilinden kaldırdı.

Resmi Boşanma Gelişmesi

Daha önce de sık sık bir araya gelen Pelin Akil ve Anıl Altan, yaşanan gelişmelerin ardından bugün resmi olarak boşandı. Kızları için bir araya gelmeye devam eden çiftin ayrılık sonrası ilişkilerinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.