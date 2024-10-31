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“Pelin Yoru Hayatını Kaybetti”

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PELIN YORU’NUN VEFATI

Oyuncu Pelin Yoru, 42 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberi, Film-San Vakfı tarafından duyuruldu. Yoru’nun cenazesi, dün Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. 27 Eylül 1982 tarihinde dünyaya gelen Yoru, Alev Alev, Kızım Nerede, Uygun Adım Aşk ve Acar Kafadarlar gibi projelerdeki rolleriyle tanınıyor.

Pelin Yoru’nun Hayatı

Pelin Yoru, 27 Eylül 1982 tarihinde İstanbul’da doğdu. Çocukluk yıllarından itibaren sanata ve özellikle oyunculuğa ilgi duyan Yoru, üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Bölümü’nde sürdürdü. Bu alanda aldığı eğitimle profesyonel oyunculuk kariyerine adım atmıştı.

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