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“Pelin Yoru Vefat Etti”

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OYUNCU PELİN YORU’NUN VEFATI

Oyuncu Pelin Yoru, 42 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu. Yoru’nun cenazesi, dün Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. 27 Eylül 1982 tarihinde dünyaya gelen Yoru, “Alev Alev”, “Kızım Nerede”, “Uygun Adım Aşk” ve “Acar Kafadarlar” gibi yapımlarda yer alarak tanındı.

PELİN YORU KİMDİR?

Pelin Yoru, 27 Eylül 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Çocukluk döneminden itibaren sanata ve özellikle oyunculuğa büyük bir ilgi göstermeye başladı. Eğitim hayatına Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Bölümü’nde devam eden Yoru, bu alanda aldığı eğitimle oyunculuk kariyerine profesyonel bir adım atmıştı.

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