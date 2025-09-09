Pencap’ta Sel Nedeniyle 122 BİN Tahliye

PAKİSTAN’DA SEL FELAKETİ ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Pakistan’da devam eden sağanak yağışlar, ülkede ciddi bir sel felaketi yaratıyor. Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) Genel Direktörü İrfan Ali Kathia, Jalalpur Pirwala kentinde gerçekleşen tahliye çalışmalarına dair önemli bilgiler paylaştı.

122 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kathia, Jalalpur Pirwala’daki son 24 saat içinde en az 122 binden fazla insanın tahliye edildiğini ve birçok kişinin akrabalarının evlerine sığındığını ya da yardım kamplarında kaldığını ifade etti. Ayrıca, sel felaketi nedeniyle geçtiğimiz ay içerisinde Pencap’ta toplamda 2,2 milyon kişinin yerinden edildiğini ve 3 bin 900’den fazla köyün su altında kaldığını aktardı.

61 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son olarak, yaşanan sel olaylarında en az 61 bireyin yaşamını yitirdiği bilgisi verildi. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi ise 26 Haziran’da başlayan muson yağmurlarının sebep olduğu ölü sayısının toplamda 910’a ulaştığını duyurdu. Yetkililer, bu felaketin, 2022’de 1700’den fazla kişinin ölümüne ve ülkenin üçte birinin sular altında kalmasına neden olan felaketten sonra gelen en büyük afet olduğunu belirtiyor.