Pendik Marina’da Tekne Yangını Çıktı

YANGIN PENDİK MARİNA’DA ORTAYA ÇIKTI

Pendik, Marina’da yer alan yakıt deposuna yakın bir teknede yangın gerçekleşti. Olayın bildirilmesi üzerine, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin, yangına hem karadan hem de denizden müdahalesi devam ediyor.

BELEDİYE EKİPLERİ DEVREDE

Yangın mahallinde çalışmalar yoğun bir şekilde sürerken, yerel belediye ekiplerinin de olaya müdahale ettiğinden bildiriliyor. Yangının büyümeden kontrol altına alınması için tüm önlemler alınıyor.

TEKNEDE HASAR TESPİTİ YAPILDI

Olay yerinde hasar tespiti yapıldığı ve yangının nedeninin araştırıldığı ifade ediliyor. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılmış durumda. Yangınla ilgili gelişmeler takip ediliyor.