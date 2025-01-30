More
Gündem

Pendik Marina’da Tekne Yangını Çıktı

pendik-marina-da-tekne-yangini-cikti

YANGIN PENDİK MARİNA’DA ORTAYA ÇIKTI

Pendik, Marina’da yer alan yakıt deposuna yakın bir teknede yangın gerçekleşti. Olayın bildirilmesi üzerine, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin, yangına hem karadan hem de denizden müdahalesi devam ediyor.

BELEDİYE EKİPLERİ DEVREDE

Yangın mahallinde çalışmalar yoğun bir şekilde sürerken, yerel belediye ekiplerinin de olaya müdahale ettiğinden bildiriliyor. Yangının büyümeden kontrol altına alınması için tüm önlemler alınıyor.

TEKNEDE HASAR TESPİTİ YAPILDI

Olay yerinde hasar tespiti yapıldığı ve yangının nedeninin araştırıldığı ifade ediliyor. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılmış durumda. Yangınla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Aracı Kurumların Yatırım Yaptığı Hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün ortasında yüzde 0,60 artışla 10.137 puana yükseldi. Yatırımcılar, işlem hacmi yüksek hisseleri takip ediyor.
Gündem

Tanyeli’den İlk Paylaşım: Dua Edin

Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, Influenza hastalığına yakalandığını açıkladı. Ünlü sanatçı, sağlık durumu hakkında güncel bilgi vererek dua talep etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.