Pendik’te Hızlı Araç Çocuğu Vurdu

İSTANBUL’DA AŞIRI HIZ KAZASI

İstanbul’un Pendik ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası, aşırı hızın yarattığı tehlikeyi bir kez daha gözler önüne seriyor. Pendik sahil yolu Tuzla yönünde yaşanan bu olayda, 15 yaşındaki I.Ö.D., trafik ışıklarının ötesinde yola geçmeye çalışırken seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

ÇARPMA VE SONRASINDAKİ GELİŞMELER

Otomobilin çarpmasıyla havada takla atan çocuk, yola savrulmuş durumda bulundu. Olayın ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, I.Ö.D.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralı olarak en yakın hastaneye kaldırdı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen I.Ö.D., hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı, kırmızı ışıkta bekleyen bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı ve bu görüntüler olayın boyutunu ortaya koyuyor. Polis ekipleri, kaza ile ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.