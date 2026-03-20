Pendik’te Taksi Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Bayramın ilk gününde, Pendik Kurtköy bölgesinde üzücü bir trafik kazası yaşandı. Olay, sabah saat 06.00 civarında meydana gelirken, TEM Otoyolu Ankara yönünde ilerleyen bir taksi, sürücüsünün direksiyonunu kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yatan bir su kanalına düştü. Kazanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken, içinde bulunan kişiler sıkıştı. İhbar sonrası bölgeye hızla çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

KAZA YERİNDE ÜÇ CAN KAYBI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, araçta bulunan 3 kişinin kaza anında yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralı olarak kurtulan bir kişi ise sağlık ekibinin müdahaleleri sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CENAZELER ADLİ TIP MORGUNA GÖNDERİLDİ

İtfaiye ekipleri, kazada yaşamını yitirenlerin cenazelerini araçtan çıkararak, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından Adli Tıp morguna teslim etti. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.