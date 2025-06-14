Penta Park Davasında Gelişme Var!

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

115 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Penta Park Sitesi’ndeki yıkım olayına dair 2’si tutuklu olmak üzere 3 sanığın yargılandığı davanın 6’ncı duruşması gerçekleştirildi. Dava, Kahramanmaraş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Duruşmaya, inşaat şirketinin yetkilisi tutuklu Mesut Başkır (78), statik proje müellifi tutuklu Özcan Çakmak (61) ve tutuksuz sanık Metin Başkır (62) katıldı. Ayrıca, taraf avukatları ve yaşamını yitirenlerin yakınları da duruşmada yer aldı. Mahkeme başkanı, Penta Park Sitesi’nin altındaki bankalarla ilgili devam eden soruşturmanın sonucunu beklediklerini ifade etti.

SANIKLARIN SAVUNMALARI

Sanıklar, daha önceki savunmalarına ekleme yapmaları gerekip gerekmediği konusunda sorulara yanıt verdiler. Özcan Çakmak, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, “Binanın altında bulunan bankalara karşı belgeler gecikmekte. Sanki tek kusurlu bizlermiş gibi algı oluşturulmakta başkanım. Ben 28 aydır tutukluyum tahliyemi talep ediyorum” şeklinde konuştu. Mesut Başkır ise sağlık sorunları nedeniyle geniş bir savunma yapamayacağını belirterek, “28 aydır tutukluyum, sağlık sorunlarım nedeniyle geniş savunma yapamayacağım” diyerek iddiaları kabul etmedi.