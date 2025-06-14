“Penta Park Sitesi Davasında Gelişme Var!”

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

115 kişinin hayatını kaybettiği Penta Park Sitesi’nin depremde çökmesiyle ilgili olarak 2’si tutuklu toplam 3 sanığın 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın altıncı duruşması gerçekleştirildi. Duruşma, Kahramanmaraş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya, inşaat şirketinin yetkilisi tutuklu Mesut Başkır (78), tutuklu statik proje müellifi Özcan Çakmak (61) ve tutuksuz sanık Metin Başkır (62) ile taraf avukatları ve ölenlerin yakınları katıldı.

SANIKLARDAN AÇIKLAMALAR

Mahkeme başkanı, Penta Park Sitesi’nin altındaki bankalarla ilgili yürütülen soruşturmanın sonucunu beklediklerini ve bu nedenle soruşturmanın devam ettiğini ifade etti. Ardından sanıklara, daha önceki savunmalarına ekleyecekleri bir durum olup olmadığını sordu. Özcan Çakmak, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, “Binanın altında bulunan bankalara karşı belgeler gecikmekte. Sanki tek kusurlu bizlermiş gibi algı oluşturulmakta başkanım. Ben 28 aydır tutukluyum tahliyemi talep ediyorum” diye belirtti. Mesut Başkır da hakkındaki suçlamaları yalanlayarak, “28 aydır tutukluyum, sağlık sorunlarım nedeniyle geniş savunma yapamayacağım” şeklinde konuştu.