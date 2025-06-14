Gündem

“Penta Park Sitesi Davasında Gelişme Var!”

penta-park-sitesi-davasinda-gelisme-var

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

115 kişinin hayatını kaybettiği Penta Park Sitesi’nin depremde çökmesiyle ilgili olarak 2’si tutuklu toplam 3 sanığın 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın altıncı duruşması gerçekleştirildi. Duruşma, Kahramanmaraş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya, inşaat şirketinin yetkilisi tutuklu Mesut Başkır (78), tutuklu statik proje müellifi Özcan Çakmak (61) ve tutuksuz sanık Metin Başkır (62) ile taraf avukatları ve ölenlerin yakınları katıldı.

SANIKLARDAN AÇIKLAMALAR

Mahkeme başkanı, Penta Park Sitesi’nin altındaki bankalarla ilgili yürütülen soruşturmanın sonucunu beklediklerini ve bu nedenle soruşturmanın devam ettiğini ifade etti. Ardından sanıklara, daha önceki savunmalarına ekleyecekleri bir durum olup olmadığını sordu. Özcan Çakmak, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, “Binanın altında bulunan bankalara karşı belgeler gecikmekte. Sanki tek kusurlu bizlermiş gibi algı oluşturulmakta başkanım. Ben 28 aydır tutukluyum tahliyemi talep ediyorum” diye belirtti. Mesut Başkır da hakkındaki suçlamaları yalanlayarak, “28 aydır tutukluyum, sağlık sorunlarım nedeniyle geniş savunma yapamayacağım” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Gündem

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Sorunları Artıyor

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki sızıntı sorunları nedeniyle Hindistan, Polonya ve Macaristan’ın astronot gönderme planları belirsiz bir süre için askıya alındı.
Gündem

Tel Aviv’de Yıkım Görüntülendi

İsrail ile İran arasında tırmanan çatışmalar sonucunda, Tel Aviv'de füzelerle yapılan saldırılarda çok sayıda bina hasar aldı; ölü ve yaralılar söz konusu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.