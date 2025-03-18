Penta Teknoloji’den Dijitalleşme Atağı

ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI

Penta Teknoloji, Türkiye pazarında önde gelen teknoloji markalarını destekleyerek dijitalleşme yolculuğunda kritik bir adım attı. Şirket, Türkiye’nin ilk B2B e-ticaret platformu olan Bayinet’ten edindiği tecrübesini yeni bir aşamaya taşıyarak Penta Dijital (pentadijital.com.tr) platformunu iş ortaklarının kullanımına sundu. Bu yeni platform, iş ortaklarının operasyonel süreçlerini optimize etmelerine ve müşterilerine daha kaliteli bir deneyim sunmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

GÜVENLİ VE HIZLI BİR DENEYİM SUNULUYOR

Penta Dijital, kullanıcılarına sorunsuz erişim ve yüksek performans sunan güvenli bir altyapı ile donatıldı. Esnek yapısı sayesinde iş ortaklarının sıkça kullandığı uygulamalara hızlı erişim imkanı tanıyor. Bu platform, dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırarak iş verimliliğini artırmayı hedefliyor. Penta Teknoloji, bu yenilikle iş ortaklarının rekabet gücünü artırmayı planlıyor.

GEÇİŞ SÜRECİYLE DAHA FAZLA ÇÖZÜM

Penta Teknoloji, Bayinet üzerinden sunduğu Penta Abonelik Yönetimi, Penta Depom, Penta Entegrasyon Servisi ve Penta Config Master gibi hizmetleri Penta Dijital platformuna entegre etti. Bu hizmetlerin yeni platformun sağlam altyapısıyla bir araya gelmesi, iş ortaklarına daha kapsamlı çözümler sunma imkânı tanıyor. Şirket, bu geçiş ile iş süreçlerini kolaylaştırmayı ve verimliliği artırmayı sürdürüyor.

2025 VİZYONU VE DİJİTAL LİDERLİK

Penta Teknoloji, 2025 yılına dijitalleşme odaklı projelerle giriş yaptı ve Penta Dijital ile sektördeki yenilikçi anlayışını bir kez daha gösterdi. Platform, iş ortaklarının dijital dönüşüm süreçlerini daha etkin yönetmelerine olanak tanırken, sunulan müşteri deneyimini de iyileştirmeyi hedefliyor. Penta Teknoloji, bu adımlarla Türkiye’nin teknoloji ekosistemine katkı sağlamaya devam ediyor.

SEKTÖRÜ İLERİ TAŞIYORUZ

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “35 yıllık deneyimimizle 9 binden fazla iş ortağımızın satış verimliliğini ve rekabet gücünü artırdık, dağıtıcısı olduğumuz markaların pazar paylarını genişlettik. Dijitalleşmeye yönelik yatırımlarımız, iş ortaklarımızın memnuniyetini merkez alan hizmet anlayışımız ve uzman ekibimizle sektörü ileriye taşıyoruz. Penta Dijital, operasyonel mükemmelliği hedeflediğimiz bir platform olarak öne çıkıyor. Dijital liderlik vizyonumuzla geliştirdiğimiz bu hizmet, iş ortaklarımız için değer yaratacak ve sektörün öncü uygulamalarından biri olacak. Güçlü finansal yapımızla Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sunmayı sürdüreceğiz.”