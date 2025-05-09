Pentagon’a Bildiri: Trans Askerler Çıksın

ABD BAŞKANI TRUMP’IN GÖREVİNE HIZLI BAŞLANGICI

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta Joe Biden’dan devraldığı başkanlık görevine hızlı bir giriş yapıyor. Trump, görevinin ilk saatlerinde birçok tartışmalı kararnameye imza atarak dikkatleri üstüne çekti.

CİNSİYET DEĞİŞTİRENLERİN ORDUYA KATILIMINI ENGELİYOR

Trump, 28 Ocak’ta, önceki Başkan Joe Biden yönetiminin politikalarını tersine çevirerek, cinsiyet değiştirenlerin orduya katılmasını yasaklayan başkanlık kararnamesine imza atmıştı. Bu karar, trans bireylerin askerlik hizmetine katılmasını engelliyor.

PENTAGON’A VERİLEN TALİMAT

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusundan 6 Haziran’a kadar kendi istekleriyle ayrılmayan transseksüel askerlerin ihraç edilmesi için talimat vermiş. İngiliz haber ajansı Reuters, Hegseth’in talimatının, Yüksek Mahkeme’nin salı günü verdiği kararla yasağın yürürlüğe girmesinin ardından Trump yönetiminin binlerce transseksüel askerin görevden alınması için hızlı harekete geçmeyi nasıl planladığını gösterdiğini aktarıyor.

“GÖNÜLLÜ AYRILMA” SÜRECİ

Hegseth’in talimatında, görevdeki transseksüel askerlerin 6 Haziran’a kadar ABD ordusundan “gönüllü ayrılma” için “kendilerini tanıtabilecekleri” belirtilmiş. Yedek kuvvetlerdeki askerler için ise sürenin 7 Temmuz’a kadar olduğu vurgulanmış. Talimatnotunda, “Kendi kendini tanımlama uygunluk süresinin bitiminde, askeri birimler zorla ayrılma süreçlerini başlatacaktır” ifadesi yer alıyor.

TRUMP’IN CİNSİYET POLİTİKALARI

Trump, 20 Ocak’ta göreve geldiği ilk gün, ABD hükümetinin “kadın” ve “erkek” olarak iki cinsiyeti tanıyacağına ve bunların değiştirilemeyeceğine ilişkin bir kararname imzalamıştı. Trump’ın bu kararlarına karşı çıkan cinsiyet değiştirmiş askerler ve orduya katılmak isteyen kişiler, yönetime karşı dava açmıştı.

TRANSSEKSÜELLERİN ORDUYA KATILIMI İÇİN HUKUKİ SÜREÇLER

ABD Bölge Yargıcı Ana Reyes, mart ayında davaya ilişkin kararını açıklayarak transseksüellerin orduya katılmasını engelleyen yasağı geçici olarak durdurmuştu. Bunun üzerine Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme’ye acil başvuruda bulunmuş, Yüksek Mahkeme de dava süreçleri devam ederken Trump’ın yasağının geçici olarak uygulanabileceğine karar vermişti. ABD’de şubat ayında yapılan bir ankete göre, Amerikalıların yüzde 58’i trans bireylerin orduda görev yapmasına izin verilmesini destekliyor.