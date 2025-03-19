Pentagon’da 60 Bin Kişilik İşten Çıkarma Planı

PENTAGON’DA İŞTEN ÇIKARMALAR VE GÖNÜLLÜ İSTİFA ÇAĞRISI

Associated Press haber ajansında yer alan ve savunma yetkililerine dayandırılan bilgilere göre, Pentagon, 50 ila 60 bin sivil çalışanın işine son vermeyi planlıyor. Haberde, Trump yönetiminin daha önce federal çalışanlara yaptığı “gönüllü istifa” çağrısını yanıtlama yoluna giden 21 bin kadar sivil çalışanın, önümüzdeki aylarda kurumdan ayrılacağı ifade ediliyor. Yetkililer, 900 binin üzerinde sivil işgücüne sahip Pentagon’un işgücünden yüzde 5 ila yüzde 8 oranında bir kesinti yapmayı hedeflediğini ve bu doğrultuda bakanlığın düzenli olarak ayrılan işçilerinin yerini doldurmama yoluna giderek aylık yaklaşık 6 bin pozisyonu azaltmayı amaçladığını belirtiyor.

HÜKÜMET VERİMLİLİĞİ DEPARTMANI VE ELON MUSK’IN GÖRÜŞLERİ

ABD Başkanı Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) yöneticisi Elon Musk, federal hükümetin küçültülmesi gerektiğini savunuyor. Bu bağlamda, Pentagona dair yapılan kesintilerin arka planda büyük bir tartışma konusu haline geldiği dikkat çekiyor.

San Francisco bölge mahkemesi yargıcı William Alsup, işe son verilen federal çalışanlarla ilgili bir davada Trump yönetimi aleyhinde bir karar almıştı. Alsup, Beyaz Saray’ın federal çalışanları işten çıkarma yetkisinin bulunmadığını belirterek, Gazilik İşleri, Tarım, Savunma, Enerji, İçişleri ve Hazine bakanlıklarındaki işten çıkarılanların derhal geri alınması talimatını vermişti. Trump yönetiminin gerçekleştirdiği toplu işten çıkarmalara itiraz amacıyla San Francisco’da görülen dava, ülke genelindeki benzer birçok davadan sadece biriydi.

Trump yönetimi, göreve geldikten sonra Hükümet Verimliliği Departmanı’nın başına getirdiği Elon Musk aracılığıyla federal kurumlarda istihdam edilen binlerce çalışanın işine son vermişti. Bunun sonucunda, özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalara karşı ülke genelinden birçok sendika ve kuruluş, Trump hükümetine dava açmış durumda.