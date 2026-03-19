Pentagon’dan İran Savaşına İlişkin Açıklama

ABD SAVUNMA BAKANI’NDAN İRAN SAVAŞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran savaşındaki güncel durumu ele almak üzere bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Hegseth, medyayı hedef alarak, İran savaşındaki ilerlemenin göz ardı edildiğini ifade etti. Hegseth, “Dürüst olmayan ve Trump karşıtı basın, ilerlemeyi küçümsemek, her maliyeti büyütmek ve atılan her adımı sorgulamak için elinden geleni yapıyor” yorumunu yaptı. Bazı medya organlarının, çatışmanın 19’uncu gününde ABD’nin “sonsuz bir savaş”, “çıkmaz” ya da “bataklık” içine sürüklendiği izlenimini vermeye çalıştığını öne sürdü. Ancak Hegseth, bunun gerçeği yansıtmadığını ve “Kesin biçimde kazanıyoruz ve bunu kendi şartlarımızla yapıyoruz” dedi.

MEDYA ELEŞTİRİLERİ VE İRAN’IN DURUMU

Hegseth, İran’ın büyük bir ülke olduğunu belirterek, Tahran yönetiminin devlet kaynaklarını halk yerine füzelere, insansız hava araçlarına ve vekil güçlere yönlendirdiğini ifade etti. Hegseth, “Onları sistematik, acımasız ve ezici biçimde avlıyoruz. Bunu dünyada başka hiçbir ordu bizim yaptığımız şekilde yapamaz” şeklinde konuştu. ABD’nin bugüne kadar İran genelinde ve askeri altyapısında 7 binden fazla hedefi vurduğunu kaydeden Hegseth, bunun “kademeli değil, hassasiyetle uygulanmış ezici güç” olduğunu vurguladı.

EN BÜYÜK SALDIRI DALGASI YAPILACAK

Hegseth, gün içerisinde şimdiye kadarki en büyük saldırı dalgasının gerçekleştirileceğini de bildirdi. ABD’nin kapasitesinin her geçen gün arttığını, buna karşın İran’ın potansiyelinin zayıfladığını öne sürdü. “Yukarıdan ölüm ve yıkım yağdırıyoruz” diyen Hegseth, İran’ın hâlâ saldırı düzenleyebildiğini kabul etti, ancak Tahran’ın elindeki imkanların ciddi ölçüde kısıtlandığını savundu.

HEGSETH’TEN AİLESİNE DENEYİM

Açıklamasında ailesinden de bahseden Hegseth, 13 yaşındaki oğlunun bir gece önce savaşı ve Dover’da karşılaştığı asker ailelerini sorduğunu aktardı. Hegseth, oğluna, “Onlar senin için öldü; sizin kuşağınızın nükleer bir İran’la uğraşmak zorunda kalmaması için” dediğini belirtti. Son olarak, Hegseth, “Dünya, Orta Doğu, Avrupa’daki nankör müttefiklerimiz ve hatta kendi basınımızın bazı kesimleri Trump’a teşekkür etmelidir” görüşünü paylaştı.