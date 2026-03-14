Pentagon’un Orta Doğu’ya Yeni Askeri Görevi Açıklandı

ABD SAVUNMA BAKANLIĞI ORTADOĞU’YA ASKER GÖNDERECEK

ABD Savunma Bakanlığının, Orta Doğu’ya 5 bin deniz piyadesi ve denizciden oluşan bir amfibi hazır grubu göndereceği bildirildi. Üç yetkili, bu durumun, bölgedeki askeri varlığın artırılması için atılan bir adım olduğunu belirtti. Özellikle İran’ın Hürmüz Boğazı’na yönelik saldırılarını artırması sebebiyle, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Orta Doğu’ya birkaç savaş gemisi ile birlikte 5 bin deniz piyadesi ve denizciden oluşan bir amfibi grup gönderme kararını onayladığı ifade edildi. Söz konusu talebin Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından iletildiği gelen bilgiler arasında.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA MAYIN TESPİT EDİLMEDİ

Savunma Bakanı Hegseth, Hürmüz Boğazı’nda İran’ın “çaresizlik içinde” olduğunu aktararak, bu ülkenin boğaza yeni mayınlar döşediğine dair “açık kanıt olmadığı” sözlerini kullandı. Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İran’a yönelik saldırılarla ilgili bilgileri paylaştı. ABD’nin İsrail ile birlikte şu ana kadar İran’da 15 bin hedefi vurduğunu söyleyen Hegseth, İran ordusunun büyük bir kayıpta olduğunu savundu. Ayrıca, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının oluşturabileceği sorunlar hakkında endişeler olduklarını belirtti.

HİÇBİR ENGEL YOK

Hegseth, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda gemilere ateş açmadığı sürece geçişlerin açık olduğunu vurguladı. “Boğazdan geçişi engelleyen tek şey İran’dır. Bunu yapmadığı sürece geçişe açıktır.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, İrancan yeni mayınlar döşediğine dair herhangi bir kanıtın olmaması sebebiyle, bu konuda kaygı duyulmasına gerek olmadığını ve şu anda bir sorun yaşanmadığını belirtti.

TRUMP’IN DENETİMİ

Hegseth, saldırıların gidişatında ABD Başkanı Donald Trump’ın önemli bir rol üstlendiğini söyleyerek, “Bu çatışmanın hızını, temposunu ve zamanlamasını o belirleyecek.” ifadesini kullandı. Ayrıca basından gelen eleştirilere yanıt vererek, savaşın genişlediği yönündeki yorumların gerçeği yansıtmadığını, ulaşılması gereken hedeflerin net bir şekilde belirlendiğini kaydetti.

YAZILI AÇIKLAMA ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Iran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney hakkında Hegseth, “Yaralı ve muhtemelen sakat” olduğunu ifade etti. Hegseth, Hamaney’in yalnızca yazılı bir açıklama yapmasının arkasındaki nedenin korku ve meşruiyet kaybı olduğu yönündeki değerlendirmelerini dile getirdi. Hegseth, bu durumun İran için bir karmaşa yarattığını vurguladı.

MİNAB SALDIRISIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Hegseth, ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği bir hava saldırısında 175 çocuğun hayatını kaybettiği konusunda da bilgi verdi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın, bu olayla ilgili komuta düzeyinde bir soruşturma başlattığını duyurdu. Hegseth, gerçeğe ulaşma çabalarının sürdüğünü ve ilerleyen dönemde bu konuyla ilgili bilgiler paylaşacaklarını belirtti.

KOMPLEKS GÖREV

ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, saldırıların 13. gününe girildiğini ve askeri hedeflere saldırılarını sürdürdüklerini bildirdi. Çeşitli seçenekleri değerlendirdiklerinin altını çizen Caine, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari trafiği etkilemenin tek nedeninin İran olduğunu dile getirdi. “Boğazları kapalı tutarak çatışmacı bir tavır sergiliyorlar.” dedi.