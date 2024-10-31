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“Peri Masalı Ailelerin Çekiciliği”

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PERİ MASALI HİKAYELERİ

Bulundukları ülkelerde bazı kısımlar tarafından yoğun eleştirilere maruz kalan bu ailelerin son yıllarda daha fazla dikkat çekmesinin başka bir özelliği bulunuyor. Artık sıradan ailelerden gelen kişiler de evliliklerle bu ailelerin bir parçası olabiliyor. Bu durum, milyonlarca insan tarafından adeta bir “peri masalı” gibi izleniyor.

ÖRNEKLERLE DESTEKLENİYOR

Bu konuda pek çok örnek mevcut. Sıradan bireylerin, zengin ve ünlü ailelerle kurduğu bağlantılar sayesinde toplumda yeni hikayeler ortaya çıkıyor. Bu durum, takipçilerde hem merak hem de hayranlık uyandırıyor.

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