Perplexity, Chrome için 34,5 Milyar Dolar Teklif Etti

PERPLEXITY’NİN BEKLENMEDİK TEKLİFİ

Yapay zeka girişimi Perplexity, ABD’deki bir mahkemenin Google’a Chrome’u satma zorunluluğu getirme olasılığına karşı, internet tarayıcısına 34,5 milyar dolarlık bir teklif sundu. Google’ın ana şirketi Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai’ye gönderilen mektupta, Perplexity’nin kurucu ortağı Aravind Srinivas, teklifin “Chrome’u yetkin ve bağımsız bir operatörün yönetimine devrederek rekabet hukuku çözümünü yerine getirmeyi” hedeflediğini ifade etti.

TIKTOK’TAN SONRA GELEN CHROME HAMLESİ

Google’ın arama motoruna rakip olan Perplexity, bu yılın başlarında TikTok’u satın almak için 50 milyar dolarlık bir teklif yapmış ancak başarılı olamamıştı. Chrome için yapılan teklifin finansmanına birçok büyük girişim sermayesi fonunun onay verdiği, ancak bunların isimlerinin gizli tutulduğu bildirildi. Teklifin değeri, Perplexity’nin 18 milyar dolarlık mevcut piyasa değerinin neredeyse iki katını oluşturuyor. Perplexity İletişim Başkanı Jesse Dwyer, Financial Times’a yaptığı açıklamada, “Bu bir şaka değil. Bu işte iyiyiz. Chrome’un iyi bir emanetçisi olacağımızı biliyoruz ve bundan daha iyi olacağını iddia edecek herkese meydan okuruz” dedi.

ALPHABET’TEN SESSİZLİK VE DAVADA KRİTİK AŞAMALAR

Financial Times’ın haberine göre; Alphabet bu konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor. Konuya yakın bir kaynak, şirketin teklifi ciddi bulmadığını bildirdi. Google, çevrim içi arama pazarındaki hakimiyetini kaybettiği rekabet davası sonrası, federal mahkemenin uygulayacağı olası “çözümlere” hazırlanıyor. En radikal seçenek, ABD Adalet Bakanlığı’nın yasa dışı tekeli kırmak için gerekli gördüğü Chrome’un satışı olabilir. Geçtiğimiz yıl Yargıç Amit Mehta, Google’ın çevrim içi arama pazarındaki üstünlüğünü, özellikle Apple ile yaptığı büyük ölçekli anlaşmalar ile sürdürdüğünü belirtti. Mahkeme, Alphabet’in rakiplerle daha fazla veri paylaşmasına karar vererek alternatif arama motorlarının gelişmesine imkân tanıyabilir.

GOOGLE’IN TEMYİZ SÜRECİ

Google, tedbirlere karşı temyiz etme sözü vererek, Chrome’un satış sürecini yıllarca uzatabileceğini belirtti. Pichai, Adalet Bakanlığı’nın taleplerinin “aşırı” ve “alışılmışın dışında” olduğunu, kullanıcı verilerinde güvenlik riski yaratabileceğini ve şirketin fikri mülkiyetini bedelsiz vermeye zorlandığını savundu.

PERPLEXITY’NİN HIZLI YÜKSELİŞİ

Henüz üç yaşında olan Perplexity, küçük ölçeğine rağmen Google’ın önemli rakiplerinden biri haline geldi. Uygulaması, Android ve Apple mağazalarında hızla popülerlik kazanıyor. SoftBank, Nvidia ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos gibi yatırımcılar tarafından desteklenen şirket, 30 milyon aktif kullanıcı ve aylık 780 milyon sorguya ulaştığını belirtiyor. Google’da ise bu rakam günlük 13,7 milyar arama. Mayıs ayında Apple’dan bir yetkili, iPhone’larda Perplexity’yi varsayılan seçenek olarak sunmak için görüşmeler yaptıklarını açıkladı ve Safari tarayıcısında Google aramalarının onlarca yıl sonra ilk kez düştüğünü belirtti. Şirket, AI destekli arama motorları ve araçlarla kullanıcıların sorularına hızlı ve doğrudan yanıtlar sunmayı hedefliyor. Ayrıca, Perplexity, Google gibi büyük rakiplere alternatif oluşturmayı ve yapay zeka tabanlı yeniliklerle sektörde büyümeyi amaçlıyor.

RAKİPLERİN İLGİSİ

Dünyanın en yaygın tarayıcısı olan Chrome, satılması durumunda çok sayıda alıcıyı kendine çekebilir. OpenAI yöneticilerinden biri, ChatGPT üreticisinin de tarayıcıyı satın almakla ilgilendiğini belirtti. Rakipler, Microsoft Edge gibi tarayıcıların temelini oluşturan açık kaynaklı Chromium yazılımını da satın alma planlarına dahil ediyor. Srinivas, mektubunda Chromium’un açık kaynak olarak kalacağını, Google’ın varsayılan arama motoru olmaya devam edeceğini, mevcut çalışanların büyük kısmıyla yola çıkılacağını ve iki yıl içinde 3 milyar dolar yatırım yapılacağını taahhüt etti. Perplexity, geçen ay Chromium tabanlı “Comet” adını verdiği yapay zeka odaklı tarayıcısını tanıttı. Comet, kullanıcıların sesli ve yazılı komutlarıyla alışveriş yapmak, sosyal medya akışlarını özetlemek ve e-posta göndermek gibi çeşitli görevleri yerine getirebiliyor.