Perplexity, Chrome İçin 34,5 Milyar Teklif etdi

GÖSTERİLEN TEKLİFIN ARKA PLANI

Google’ın satış planı olmamasına rağmen, ABD’de devam eden tekel davasının ve Chrome’un zorunlu satışı ihtimalinin yarattığı belirsizlikten faydalanmaya yönelik bu “beklenmedik” teklif dikkati çekiyor. Üç yıl önce kurulan Perplexity, Nvidia ve SoftBank gibi yatırımcılardan yaklaşık 1 milyar dolar fon toplayarak son olarak 14 milyar dolar değerlemeye ulaşmış durumda. Şirket, gerçekleştirmek istediği teklifi finanse etmek amacıyla birkaç fondan tam destek aldığını belirtse de bu fonların isimlerini açıklamıyor.

CHROME’UN ÖNEMİ VE TAHAHÜTLER

Dünya genelinde 3 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan Chrome, Google’ın arama pazarındaki güçlü konumunun temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Perplexity, tarayıcıyı satın alması durumunda kodunu açık kaynak bırakma, iki yıl içinde 3 milyar dolar yatırım yapma ve varsayılan arama motorunu değiştirmeme taahhüdünde bulunuyor.

DÜŞÜK SATIŞ İHTİMALİ

Analistlerin değerlendirmelerine göre, Google’ın Chrome’u satma olasılığı oldukça düşük. Şirketin böyle bir durumda uzun bir hukuki mücadele süreci yürüteceği öngörülüyor. ABD federal yargıcı Amit Mehta’nın Google’ın tekel davasıyla ilgili alacağı “çözüm” kararının bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Öte yandan, rival arama motoru DuckDuckGo’nun CEO’su Gabriel Weinberg, Chrome’un zorunlu satışı halinde değerinin en az 50 milyar dolar olabileceğini ifade ediyor.