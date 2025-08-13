Perplexity, Google’a Chrome için 34,5 Milyar Dolar Teklif Etti

YENİ TEKLİF

Yapay zeka girişimi Perplexity, Amerika Birleşik Devletleri’nde bir mahkemenin Google’a Chrome’u satma zorunluluğu getirme ihtimaline karşı 34,5 milyar dolarlık sürpriz bir teklif sundu. Perplexity’nin kurucu ortağı Aravind Srinivas, Google’ın ana şirketi Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai’ye salı günü iletilen mektupta, teklifin “Chrome’u yetkin ve bağımsız bir operatörün yönetimine devrederek rekabet hukuku çözümünü yerine getirmeyi” amaçladığını ifade etti.

ÖNCEKİ GİRİŞİMLER

Perplexity, daha önce Google’ın arama motoruna rakip olarak TikTok’u satın almak için 50 milyar dolarlık bir öneri sunmuştu. Ancak bu hamlesi başarısızlıkla sonuçlandı. Chrome için yapılan “tamamı nakit” teklif, birçok büyük girişim sermayesi fonu tarafından destekleniyor. Ancak bu fonların isimleri henüz açıklanmadı. Teklifin değeri, Perplexity’nin mevcut piyasa değerinin neredeyse iki katı seviyesinde bulunuyor. Perplexity İletişim Başkanı Jesse Dwyer, Financial Times’a verdiği röportajda, “Bu bir şaka değil. Bu işte iyiyiz. Chrome’un iyi bir emanetçisi olacağımızı biliyoruz ve bundan daha iyi olacağını iddia edecek herkese meydan okuruz” dedi.

ALPHABET’İN TUTUMU

Financial Times’ın haberine göre, Alphabet, teklif hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Konuyla ilgili bir kaynak, şirketin teklifi ciddi bulmadığını iletti. Google, çevrim içi arama pazarındaki hakimiyetinden dolayı kaybettiği rekabet davasının ardından bu ay federal mahkemenin uygulayabileceği potansiyel “çözümlere” hazırlanmaktadır. En aşırı seçenek, ABD Adalet Bakanlığı’nın yasa dışı tekelin kırılması için gerekli görmesi durumunda Chrome’un satışı olabilir. Geçen yıl Yargıç Amit Mehta, Google’ın çevrim içi arama pazarındaki üstünlüğünü, özellikle Apple ile yaptığı milyarlarca dolarlık münhasır anlaşmalar yoluyla koruduğuna hükmetmişti. Mahkeme, Alphabet’in rakiplerle daha fazla veri paylaşmasına karar vererek alternatif arama motorlarının gelişimine olanak tanıyabilir.

TEMYİZ SÜRECİ

Google, alınan tedbirlere karşı temyiz başvurusunda bulunma sözü verdi. Bu durum, Chrome’un satış sürecini uzun yıllara yayabilir. Pichai, Adalet Bakanlığı’nın taleplerinin “aşırı” ve “alışılmışın dışında” olduğunu belirterek, kullanıcı verilerinde güvenlik tehdidi oluşturduğunu ve şirketin fikri mülkiyetini bedelsiz vermeye zorlandığını savundu.

PERPLEXITY’İN YÜKSELİŞİ

Henüz üç yaşında olan Perplexity, küçük ölçeğine rağmen önemli bir rakip haline geldi. Uygulama, Android ve Apple mağazalarında hızlıca popülerleşti. SoftBank, Nvidia ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos gibi yatırımcıların desteğine sahip olan şirket, 30 milyon aktif kullanıcı ve aylık 780 milyon sorguya ulaşmayı başardı. Google ise günlük 13,7 milyar arama gerçekleştirmekte. Geçtiğimiz mayıs ayında bir Apple yetkilisi, iPhone’larda Perplexity’yi varsayılan seçenek haline getirmek için görüşmeler yapıldığını açıkladı ve Safari tarayıcısında Google aramalarının ilk kez azaldığını belirtti.

YENİ TEKNOLOJİLER

Perplexity, AI destekli arama motorları ve araçlarla kullanıcıların sorularına hızlı ve doğrudan yanıtlar sunmayı hedefliyor. Ayrıca, büyük rakiplere alternatif oluşturarak yapay zeka tabanlı yeniliklerle sektörde büyümeyi amaçlıyor.

CHROME SATIŞI İÇİN İLGİLİLİK

Chrome’un olası sattığı durumda, birçok alıcıyla ilgilenileceği öne sürülüyor. OpenAI yöneticilerinden biri, ChatGPT üreticisinin de bu tarayıcıyı satın almak istediğini belirtti. Rakiplerin ayrıca, Microsoft Edge gibi tarayıcıların temelini oluşturan açık kaynaklı Chromium yazılımını da satın alma planları arasında yer alıyor. Srinivas, mektubunda, Chromium’un açık kaynak olarak kalacağını, Google’ın varsayılan arama motoru olarak kalacağını ve mevcut çalışanların büyük bir kısmıyla yola devam edileceğini taahhüt etti. Perplexity, geçtiğimiz ay Chromium tabanlı “Comet” adlı yapay zeka odaklı tarayıcısını tanıttı. Comet, kullanıcıların sesli ve yazılı komutlarıyla alışveriş yapma, sosyal medya akışlarını özetleme ve e-posta gönderme gibi görevleri gerçekleştirebiliyor.