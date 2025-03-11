Personel Alımı İçin Başvurular Başladı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ’NDE PERSONEL ALIMI

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü, toplamda 14 sözleşmeli personel alımında bulunacak. Bu alımlar, üniversiteye bağlı çeşitli birimlerdeki ihtiyaçları karşılamak amacıyla farklı pozisyonlarda gerçekleşecek. Alıma dair detaylı bilgiler ve başvuru şartları haberin ilerleyen bölümlerinde yer alıyor.

BAŞVURU SÜRECİ

Sözleşmeli personel alımı için başvurular, elektronik ortamda 10 Mart 2025 ile 24 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı aracılığıyla https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden alınacak. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmiyor.

İLAN DETAYLARI

İlanın detayları ile ilgili daha kapsamlı bilgilere, aşağıda belirtilen bağlantıdan ulaşma imkanı bulunuyor: https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2025/03/20250310-4-10.pdf