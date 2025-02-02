Pert Kayıtlı Araçlar Trafikten Men Edilecek

TRAFO KONUŞULAN TASARILAR

Yılbaşından önce trafikte bulunan araçlarla ilgili önemli tasarılar meclise sunuldu. Bu tasarılar arasında herkesin aşina olduğu teşvik konusuyla ilgili bir düzenleme var. Hali hazırda hurda teşviği ile ilgili bir tasarı mevcut ve bu tasarı şu an beklemede. Ayrıca, pert ve ağır hasar kayıtlı araçlarla ilgili başka bir tasarı da bekliyor. Ülkemizde ağır hasar kayıtlı ya da pert olarak adlandırılan araçların alım satımı serbest. Bu nedenle, perte çıkmış bir araç alınarak onarıldıktan sonra satışa sunulabiliyor.

PERT ARAÇLAR İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Yılbaşından önce meclise sunulan tasarılar arasında pert araçlarla ilgili önemli bir düzenleme yer alıyor. Tasarıda bu tür araçların trafikten tamamen men edilmesi ve kullanıcılarına 500.000 TL para cezası verilmesi öngörülüyor. Ancak, burada eski pert araçların kastedilmediği belirtiliyor. Tasarının yürürlüğe girmeden önceki tarihte trafik kayıtlarında bulunan pert araçlar, kullanıma devam edecek. Fakat tasarının geçerlilik tarihinden sonra ağır hasar kayıtlı araçlar yalnızca yedek parça temini için kullanılabilecek.

TASARILARIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Elbette söz konusu tasarının yürürlüğe girip girmeyeceği, hurda teşviki yasası gibi henüz netlik kazanmış değil. Bu durum, araç sahipleri için yankı uyandıran bir durum oluşturuyor. Trafikteki düzenlemeler ve araç alım satım süreçleri ilerleyen günlerde daha kesin bir hal alacak.