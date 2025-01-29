Pertek’te Şap Vakaları Nedeniyle Karantina

TUNCELİ’DE ŞAP VAKA ARTIŞI NEDENİYLE KARANTİNA UYGULAMASI

Tunceli’nin Pertek ilçesi ve bağlı köyler, artan şap vakaları nedeniyle 30 günlük bir karantinaya alındı. Pertek’te son dönemlerde şap hastalığı yüzünden meydana gelen hayvan ölümleri üzerine, İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu tarafından ilçenin tüm köy ve mahallelerinde 30 gün süresince gözetim karantinası başlatıldı. Uygulanan karantina kapsamında ilçeye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

ŞAP HASTALIĞININ TANIMI VE ÖNEMİ

Şap hastalığı, çift tırnaklı hayvanlarda ortaya çıkan akut seyirli, son derece bulaşıcı ve zoonotik özellikler taşıyan viral bir enfeksiyon. Hastalığın bulaşma oranı oldukça yüksek olup, hassas hayvan populasyonlarında %100’e kadar ulaşabiliyor. Bu sebeple, şap hastalığı ekonomik, siyasi ve ticari açıdan büyük bir önem taşımakta.

VİRÜS VE SEROTİPLERİ

Hastalığın etkeni, Picornaviridae familyasına ait Aphtovirus alt grubunda yer alan şap virüsü. Virüs, O, A, C, SAT-1, SAT-2, SAT-3 ve ASIA 1 olmak üzere antijenik olarak yedi farklı serotipe ayrılmakta. Özellikle O ve A serotiplerinin çeşitleri bulunuyor. Serotipler arasında çapraz bağışıklığın oluşmaması, hastalıkla mücadeleyi zorlaştırıyor.

VİRÜSÜN DAYANIKLILIĞI

Virüs, fiziksel etkilere karşı değişik duyarlılıklar gösterebiliyor. Isıya dayanaksız olup, 37°C’de 12 saatte, 60-65°C’de 30 dakikada inaktive oluyor. Ancak düşük sıcaklıklara ve ani donma-çözülme durumlarına karşı oldukça dayanıklı olduğu biliniyor. Enfekte karkaslarda +4°C’de 24-48 saat içinde etkisiz hale geliyor. Ancak kan, kemik iliği, lenf bezleri ve iç organlarda uzun süre aktif kalabiliyor.

ENVANTERDEKİ DAYANIKLILIĞI

Virüs, çevresel şartlara karşı da oldukça dayanıklı. Yapağıda 24 gün, sığır derisinde 4 hafta, samanda 15 hafta, kepekte 20 hafta, toprakta 4 hafta, kuru ot ve danede ise 5 ay süreyle bulaşıcılığını koruyabiliyor. Bu, hastalığın yayılmasını önlemede zorluklar yaratıyor.