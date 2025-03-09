Pervin Buldan: “Çağrıya Sahip Çıkacağız”

VAN’DA 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MİTİNGİ DÜZENLENDİ

Van’da bulunan Musa Anter Parkı önünde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bir miting gerçekleştirildi. Mitinge, Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

PERVİN BULDAN’DAN KADINLARA ÇAĞRI

Mitingde konuşma yapan Pervin Buldan, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, “27 Şubat‘ta tarihi bir çağrı yapıldı ve çağrı barış ve demokratik toplum çağrısı. Aynı zamanda kadınlara, gençlere yapılan bir çağrı. Hepimizin önemle sahip çıkması, sımsıkı sarılması, arzularımızı, hayallerimizi, geleceğimizi büyüteceğimiz bir çağrı. Ve bu çağrıda en büyük beklenti bizlerden, biz kadınlardan bekleniyor” dedi.

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN SESLENİŞ

Buldan, bu coğrafyada uzun yıllardır büyük acılar yaşandığını ve bedeller ödendiğini belirterek, “Her birimiz canlarımızı kaybettik, sevdiklerimizi kaybettik ve evlatlarımızı kaybettik. Şimdi bu süreçte diyoruz ki artık toprağın altına evlatlarımız girmesin, artık toprağın altına çocuklarımız, sevdiklerimiz girmesin. O yüzden hiç kimse bu süreci sabote etmeye kalkmasın. Hiç kimse yanlış yapmasın, yanlış düşünmesin ve yanlış bir karar almasın. Biz demokratik siyasetin önünün açılması için yıllardır büyük bir mücadele verdik. Şimdi bu süreçte birlikte demokratik siyasetin önü, kapısı ve yolu ardına kadar açılmak zorundadır” diye konuştu.

KÜRT HALKININ HASSASİYETİNE DİKKAT

Buldan, Kürt halkının hassasiyeti ve beklentilerinin önemine değinerek, “Ne diyor Kürtler, ‘Biz özgür ve eşit bir yaşam istiyoruz, irademiz gasbedilmesin’ diyor, ‘Biz ana dilimizde eğitim istiyoruz, bizim kimliğimiz tanınsın’ diyor. İşte bu yüzden bu sürecin hassasiyeti karşısında her iki tarafın da dikkatli olması lazım. Türk’üyle, Kürt’üyle artık bu sürece sahip çıkmanız gerekiyor ki bu süreç başarıya ulaşsın” dedi.