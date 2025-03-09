Pervin Buldan: Çağrıya Sahip Çıkacağız

MITİNGDE KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI

Van’daki Musa Anter Parkı önünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde bir miting gerçekleştirildi. Mitinge, Demokrasi ve ilerleme Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, çeşitli ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

PERVİN BULDAN’DAN ÇAĞRI

Mitingde konuşan Pervin Buldan, kadınların bu özel günü kutlayarak, “27 Şubat‘ta tarihi bir çağrı yapıldı ve çağrı barış ve demokratik toplum çağrısı. Aynı zamanda kadınlara, gençlere yapılan bir çağrı. Hepimizin önemle sahip çıkması, sımsıkı sarılması, arzularımızı, hayallerimizi, geleceğimizi büyüteceğimiz bir çağrı. Ve bu çağrıda en büyük beklenti bizlerden, biz kadınlardan bekleniyor” dedi.

ACILARIN SON BULMASINI İSTEDİ

Pervin Buldan, bu coğrafyada uzun yıllardır büyük acılar yaşandığını belirterek, “Her birimiz canlarımızı kaybettik, sevdiklerimizi kaybettik ve evlatlarımızı kaybettik. Şimdi bu süreçte diyoruz ki artık toprağın altına evlatlarımız girmesin, artık toprağın altına çocuklarımız, sevdiklerimiz girmesin. O yüzden hiç kimse bu süreci sabote etmeye kalkmasın. Hiç kimse yanlış yapmasın, yanlış düşünmesin ve yanlış bir karar almasın” dedi. Buldan, demokratik siyasetin önünün açılması için uzun zamandır büyük bir mücadele verdiklerini dile getirerek, bu süreçte demokratik siyasetin kapısının ardına kadar açılması gerektiğini ifade etti.

KÜRT HALKININ HASSASİYETLERİNE VURGU YAPTI

Buldan, Kürt halkının hassasiyetlerinin dikkate alınması gerektiğini belirterek, “Ne diyor Kürtler, ‘Biz özgür ve eşit bir yaşam istiyoruz, irademiz gasbedilmesin’ diyor, ‘Biz ana dilimizde eğitim istiyoruz, bizim kimliğimiz tanınsın’ diyor. İşte bu yüzden bu sürecin hassasiyeti karşısında her iki tarafın da dikkatli olması lazım. Türk’üyle, Kürt’üyle artık bu sürece sahip çıkmanız gerekiyor ki bu süreç başarıya ulaşsın” şeklinde konuştu.