2 milyondan fazla izleyiciye ulaşan Peter Pan on Ice ve Cinderella on Ice, dünyaca ünlü dans gruplarından biri olan Imperial Ice Stars tarafından sahneleniyor. J.M. Barrie’nin ünlü eseri Peter Pan ile yüzyıllardır süregelen Cinderella masalının buzda sergilenecek gösterileri, Moneytolia ve AS Yatırım’ın destekleri ile, BWO Entertainment ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’nun iş birliğiyle 32 gösteri için İstanbul Buz Adası’nda yer alacak.