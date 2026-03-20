Petrol Fiyatları Dalgalanıyor: Orta Doğu Gerilimi Etkili

Orta Doğu’daki olaylar, petrolün varil fiyatını 70 dolardan 120 dolara kadar yükselterek küresel dengenin bozulmasına neden oldu. Dün, 119,13 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varil fiyatı, günü 108,65 dolardan kapattı. Bugün saat 14:19 itibarıyla, Brent petrolün varil fiyatı kapanışa göre yüzde 0,3 düşerek 108,28 dolara geriledi. Aynı zaman diliminde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 94,98 dolardan işlem gördü. Orta Doğu’daki haftalık çatışmaların ardından dalgalanan petrol fiyatları, yapılan düzenleyici adımlara rağmen istikrar kazanamadı.

STRATEJİK PETROL REZERVLERİ

Uluslararası Enerji Ajansı üyesi ülkelerin 400 milyon varille tarihinin en yüksek stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda yaptığı anlaşma, ABD’nin denizde bekleyen Rus petrolüne yönelik uyguladığı yaptırımlarda geçici muafiyet sağlaması ve denizcilik yasasının askıya alınması gibi önlemler, petrol fiyatlarındaki artışı engelleyemedi.

GÜNEY PARS DOĞALGAZ SAHASINA YAPILAN SALDIRILAR

Petrol fiyatları, İran’ın güneyinde, Basra Körfezi’nde yer alan Güney Pars doğalgaz sahasındaki bazı rafinerilere düzenlenen saldırılar sonrası dalgalı bir seyir izlemeye devam etti. Ayrıca, Qatar’a ait sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) işleme tesislerine İran’dan yapılan füze saldırılarının enerji altyapısında “geniş çaplı hasara” neden olduğu ifade ediliyor. Kuveyt Petrol Şirketi’nin Mina Abdullah Rafinerisi, insansız hava aracıyla hedef alındığını ve yangın çıktığını duyurdu. Bu gelişmeler, arz endişelerini artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen etmenler arasında yer aldı. Uzmanlar, Orta Doğu’daki gerilimin tırmanması, petrol altyapılarına yönelik belirli saldırılar ve İran yönetiminde yaşanan kayıpların petrol arzında uzun süreli kesintilere işaret ettiğini vurguluyor.