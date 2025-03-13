Petrol ve Doğal Gazda Yeni Dönem!

ENERJİDE YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Bayraktar, ABD’nin Houston kentinde gerçekleştirdiği temasları sırasında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de 2016 sonrası petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında yeni bir aşama kaydedildiğini belirten Bayraktar, bu sürecin önemli unsurlarından birinin denizlerde arama faaliyetleri olduğunu ifade etti. Türkiye’nin arama çalışmalarını, kendi filoları, sismik ve sondaj gemileri ve mühendisleriyle gerçekleştirme stratejisinin 2017’de hayata geçirildiğini hatırlatan Bayraktar, 2020 yılında Sakarya Gaz Sahası’nda Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptıklarını belirtti. Kısa bir süre içinde bu sahadan üretilen doğal gazın yaklaşık 3 milyon haneye ulaştığını hatırlatan Bayraktar, gelecek ayda üretimin 9,5 milyon metreküpe çıkacağını ve 2026’nın üçüncü çeyreğinde ise bunun iki katına yükseleceğini bildirdi. Bayraktar, yeni keşifler için sondaj çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

PETROL KEŞİFLERİNDE ÖNEMLİ GELİŞMELER

Bayraktar, Gabar bölgesinde 2021’de Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, günlük olarak 78 bin varil petrol ürettiklerini ve bu üretimi artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, o bölgede yeni keşifler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. TPAO’nun, TransAtlantic Petroleum ve Continental Resources ile imzaladığı ortak girişim anlaşmasına ilişkin olarak, “Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir dönem açılıyor. Geleneksel olmayan arama yöntemleri ile yer altındaki petrol ve gaz kaynaklarının üretimi gerçekleştirilecek.” açıklamasını yaptı. 4 yıllık bir program çerçevesinde bu üretim yöntemlerini Türkiye’ye kazandırma hedefindeki anlaşma ile petrol ve doğal gaz üretiminin ciddi oranda artmasını beklediklerini aktardı.

Petrol ve doğal gaz üretimini artırmanın yanı sıra mevcut doğal gaz tedarikini çeşitlendirme çabası içinde olduklarının altını çizen Bayraktar, Türkmen gazının Türkiye’ye gelmesine dair önemli bir adım atıldığını belirtti. Geçen yıl Antalya Diplomasi Forumu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov arasında yapılan görüşmenin ardından imzalanan anlaşmayı hatırlatan Bayraktar, bu çerçevede, Türkmen gazının İran giriş noktasından Türkiye’ye teslim edilmesi konusunda pratik bir çözüm ürettiklerini ve bu sürecin 1 Mart itibarıyla başladığını açıkladı. Bu yıl sonuna kadar 1,3 milyar metreküplük bir gaz akışı beklediklerinin altını çizen Bayraktar, hedefin bu miktarı artırmak ve ilerleyen süreçte Hazar geçişli bir boru hattı ile süreci daha ileri bir noktaya taşımak olduğunu vurguladı.

DENGELİ ENERJİ POLİTİKASI HEDEFİ

Türkiye’nin çok boyutlu ve dengeli bir enerji politikası izlediğine değinen Bayraktar, çeşitlendirmeye oldukça önem verdiklerini söyledi. Çok taraflı enerji işbirliklerinin, özellikle Türkiye-A.B.D. enerji işbirliği açısından kritik öneme sahip olduğunu kaydeden Bayraktar, nükleer alanda küçük modüler reaktörlerle çeşitli işbirliklerini geliştireceklerini belirtti. Politikalarını sürdürürken hiçbir kaynağı dışlamadıklarını ifade eden Bayraktar, Türkiye’nin kömür ve yenilenebilir enerji kaynaklarını da kullanması gerektiğini vurguladı. 2035 yılına kadar 120 bin megavata kadar güneş ve rüzgar enerjisi portföyü hedefinde olduklarını açıklayarak, Türkiye’nin dengeli ve çeşitlendirilmiş bir enerji portföyü ile bölgesine enerji güvenliği sağlama konusunda önemli bir aktör olacağını tamamladı.