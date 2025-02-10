Petrolde Hedef: Günde 100 Bin Varil

İNCELEME ZİYARETİ

Çeşitli konularda temaslarda bulunmak adına Şırnak’a gelen Yerlikaya, petrol üretilen Gabar Dağı bölgesinde bulunan Şehit Aybüke Yalçın-1 Kuyusu’nda incelemelerde bulundu. Bu ziyaret sırasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu’ndan mevcut çalışmalara dair bilgi aldı.

GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİ

Yerlikaya, burada yaptığı açıklamada Gabar’daki petrol üretiminin önemine vurgu yaparak, “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının buradaki destansı üretimle ilgili merkezlerine geldik. Biliyorsunuz günlük 75 bin varil üretim yapılıyor burada. 40 yıldan beri kardeşliğimize pusu kuran terör artık ülkemizde bitme noktasına geldi. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğiyle büyük ve güçlü Türkiye yolunda ilerleyişimiz durmadan devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİ

“Cumhuriyet’imizin kuruluşunun ikinci yüzyılında yani ‘Türkiye Yüzyılı’ndaki hedefimiz, kardeşliğimizin önündeki engel terörü tamamen ortadan kaldırmak yani terörsüz bir Türkiye hedefi noktasında ilerlemek. Kardeşliğimizin kazandığının en büyük göstergesi Gabar’da artık Şırnak’ın, bu ülkenin zenginliği için petrol üretiminin devamının geleceği yönündeki inancımız güçlü.” diyen Yerlikaya, ayrıca buradan ilk etapta günde 100 bin varil petrol almayı hedeflediklerini ve bunu başaracaklarına inandıklarını söyledi. Yerlikaya, 2007-2010 yılları arasında Şırnak’ta vali olarak görev yaptığını da hatırlattı.