Peugeot Yönetiminde Yeni Dönem Başladı

Alain Favey, PEUGEOT’nun İcra Kurulu Başkanı olarak atandı. Bu önemli görevi Stellantis Genişletilmiş Avrupa Operasyon Direktörü Jean-Philippe Imparato’ya bağlı olarak üstleniyor. Favey, PEUGEOT’nun liderlik koltuğunu devralırken büyük bir heyecan duyduğunu ifade etti. “Otomotiv endüstrisindeki 35 yıllık kariyerim boyunca yeni zorluklarla karşı karşıya gelmek her zaman itici gücüm oldu” diyen Favey, otomobil teknolojileri ve toplumsal dinamiklerin değişim sürecinde PEUGEOT’nun yaratıcılığı ve yenilikçi yaklaşımıyla önemli bir rol oynayacağı görüşünde.

YENİ ATAMA VE KARIYER GEÇMİŞİ

Otomotiv dünyasında yüksek teknoloji ve sportif sürümü bir araya getiren PEUGEOT’nun yönetiminde gerçekleştirilen bu atama dikkat çekiyor. Alain Favey, kariyerinin ilk 20 yılını PSA Grubu çatısı altında geçirdi. Bu süreçte, Citroën için Danimarka, Belux, İngiltere, İtalya ve Fransa’da Ülke Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2009 yılında katıldığı Volkswagen AG’de ise Porsche Holding, Skoda ve Bentley markaları gibi uluslararası görevlerde yer aldı. Son olarak, Haziran 2023 tarihinde Europcar Mobility Group CEO’su olarak görev yaptı ve 3 Şubat 2025 tarihinden itibaren PEUGEOT marka CEO’su olarak Stellantis’e katıldı.

LİKOLUK VE TEKNOLOJİK DÖNÜM NOKTASI

Linda Jackson’dan görevi devralan Alain Favey, PEUGEOT markasının liderlik koltuğuna geçerken “PEUGEOT markasının liderlik koltuğunu büyük bir gurur ve heyecanla devralıyorum. Önümde heyecan verici fırsatlar var” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Otomobille olan ilişkimizde teknolojik ve toplumsal bir dönüm noktasındayız” dedi. Stellantis Genişletilmiş Avrupa Operasyon Direktörü Jean-Philippe Imparato ise Linda Jackson’ın Stellantis’teki katkılarını vurgulayarak “Kararlılığı, liderliği ve yenilikçilik tutkusu, PEUGEOT Markasının dikkat çekici bir şekilde yeniden konumlandırılmasını sağladı” dedi. Linda’nın bağlılığı ve elektrikli geçiş stratejisindeki rolü için teşekkür etti.