Peynir ve Zeytinyağında Sahtekarlık Tespit Edildi

GIDA DENETİMLERİ ARTIRILIYOR

Gıda sahtekârlığını engellemek için denetimlerini artıran Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son yapılan güncellemeyle birlikte taklit ve tağşiş listesine yeni peynir ve zeytinyağı markaları eklendi. Özellikle zeytinyağı ve peynirde yapılan hileler, tüketicilerin sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Bakanlık, bu tür ürünleri tespit ederek, vatandaşları güvenli gıda tüketimi açısından uyarıyor.

Zeytinyağı VE PEYNİRDE TESPİTLER

Bakanlık, yaptığı denetimlerde 8 peynir markasının yağ oranının düşük olduğunu belirledi. Ayrıca, 12 zeytinyağı markasında düşük kaliteli ve tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi. Bu durum, gıda sektöründeki sahteciliğin geldiği noktayı gözler önüne seriyor ve tüketicileri bilinçli alışveriş yapma konusunda daha dikkatli olmaya zorluyor.

GIDA SAHTECİLİĞİ HAD SAFHAYA ULAŞTI

Gıda ürünlerindeki sahtekârlık sadece peynir ve zeytinyağı ile sınırlı değil. Bakanlık, daha önceki denetimlerde et ürünleri (lahmacun, kebap vb.), bal ve süt ürünleri, bitkisel yağlar gibi birçok kategoride taklit ve tağşişe rastlandığını bildirdi. Fiyatı, kokusu veya tadı şüpheli olan ürünlerin tüketilmemesi gerektiği vurgulanırken, vatandaşlardan ALO 174 Gıda Hattı’na ihbarda bulunmaları istendi.