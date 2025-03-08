Peyzaj Mimarı Ece’ye Cadılık Eğitimi İddiası

KAYBOLAN PEYZAJ MİMARININ HAYATINI KAYBETMESİ

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve entübe edilmesinin ardından hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel’in durumu, soruşturmalara neden oldu. Gürel’in hayatını kaybetmesi sonrasında, ona “cadılık eğitimi” verdiği belirtilen H. N. Ö. hakkında harekete geçildi.

GÖZALTILAR VE SUÇLAMALAR

H. N. Ö. hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Yetkililer, olayla ilgili detayların araştırıldığını ve daha fazla bilgi akışının sağlanacağını belirtiyor. Olayın ilerleyen günlerde nasıl gelişeceği merak ediliyor.