Pezeşkiyan Türkçe Şiir Okudu, Uyarı Aldı

ŞİİR OKUMLARINDAKİ TARTIŞMALAR

AA’nın aktardığı bilgilere göre, Pezeşkiyan, Şehriyar’dan önce iki satır Türkçe şiir okumak istediğini ifade etti. Ancak etkinlikte, salonun Türkçe bilmeyen katılımcıları olduğu için Türkçe okumalarına karşı çıkıldı. Pezeşkiyan, bu olayın ardından “Heyder Baba, igit emek itirmez / Ömür geçer efsus bere bitirmez / Namerd olan ömrü başa yetirmez / Biz de vallah unutmarık sizleri / Görenmesek helal edin bizleri.” dizelerini okumaya başladı.

UYARILAR VE ALKIŞLAR

Şiir okumaya devam ederken yanına gelen bir yetkili, Pezeşkiyan’ı uyardı. Bunun üzerine Pezeşkiyan, gülümseyerek “Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz.” dedi. Bu esnada salonu dolduran dinleyiciler, Pezeşkiyan’ı alkış yağmuruna tuttu.

GEÇMİŞTE ŞEHİRİYAR’IN ŞİİRLERİ

Daha önce de İran’ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 2006 yılında Tebriz’de olduğu sırada Şehriyar’ın şiirini okumuştu. Ahmedinejad, şiirini Azerbaycan Türkçesiyle okurken, Tebrizli katılımcılar ona eşlik etti.

ŞEHİRİYAR’IN HAYATI

Mehemmed Hüseyin Şehriyâr, 1906 yılında Tebriz’de dünyaya geldi. Arapça ve Fransızca öğrenen Şehriyâr, Tahran’da doktorluk eğitiminin son aşamasında aşık oldu ve sevdiği kız için Horasan’a gitti. Ancak, kıza saraydan bir talip çıkması nedeniyle sürgün edilerek Nişabur’a gönderildi ve tıp fakültesini tamamlayamadı. 1929 yılında ilk şiir kitabını yayınladı.

ANNEYE YAZILAN ŞİİRLER

Zor bir dönem geçirdiğinde annesi Tahran’a geldi. Annesinin yazdığı şiirleri anlayamadığını belirten Şehriyâr, anadilinde, yani Azerbaycan Türkçesi ile yazmaya başladı. 1950 yılında yazdığı “Heyder Baba’ya Salâm” adlı eseri, tüm Türk dünyasında ün kazanmasını sağladı. Annesinin 1952’deki vefatı onu oldukça etkiledi ve bu sebeple Tebriz’e döndü. “Heyder Baba’ya Salâm” şiirinin ikinci bölümü 1967 yılında basıldı. 1973’te Tahran’a yerleşti ve birçok şiiri yayımlandı. Şehriyar, 18 Eylül 1988 tarihinde Tahran’da hayatını kaybetti ve Tebriz’deki Makberetüşşuarâ mezarlığına defnedildi.