PFDK’dan Günay Güvenç’e 1 Maç Ceza

GALATASARAYLI KALACIYA CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Corendon Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta kırmızı kart gören Galatasaray kalecisi Günay Güvenç’e 1 maç ceza verdi. Kurul, Jose Mourinho için ceza tayinine yer olmadığını duyurdu. PFDK’nın kararları şöyle sıralandı:

KASIMPAŞA TEKNİK DİREKTÖRÜNE İHTAR

15.03.2025 tarihli toplantısında alınan kararlara göre Kasımpaşa A.Ş. antrenörü Burak Yılmaz, 07.03.2025 tarihinde oynanan Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa A.Ş. maçı sırasında akreditasyon kartını düzgün asmadığı gerekçesiyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezasına çarptırıldı.

BELLONA KAYSERİSPOR’A PARA CEZASI

Bellona Kayserispor, 08.03.2025 tarihinde oynanan Bellona Kayserispor-Rams Başakşehir FK maçında taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle toplamda 468,000 TL para cezası aldı. Ayrıca, taraftarların çirkin tezahüratları nedeniyle bazı bloklarda bulunan seyircilerin kartları bloke edilerek bir sonraki maça girişleri engellendi.

TRABZONSPOR’A DA CEZA

Trabzonspor, 08.03.2025 tarihinde oynanan Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçında da aynı nedenlerle 168,000 TL para cezasına çarptırıldı. Maçta çirkin tezahürat yapan seyircilerin bileti bloke edildi.

NET GLOBAL SİVASSPOR’UN CEZALARI

09.03.2025’de oynanan ve çirkin tezahüratların yaşandığı Net Global Sivasspor-Göztepe A.Ş. karşılaşmasında seyircilerin biletleri bloke edildi. Ancak Sivasspor’un stadyuma usulsüz seyirci almasıyla ilgili herhangi bir ceza verilmedi.

İKAS EYÜPSPOR VE TÜMOSAN KONYASPOR CEZALANDIRILDI

08.03.2025 tarihinde oynanan İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçında iki takım da taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168,000 TL para cezasıyla cezalandırıldı.

CORENDON ALANYASPOR’A CEZA

Corendon Alanyaspor, 09.03.2025 tarihinde Galatasaray ile oynadığı maçta saha olaylarından dolayı 168,000 TL para cezası aldı. Maçta ayrıca, Alanyaspor’un görevlisi Mevlüthan Çavuşoğlu, rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58,500 TL para cezası ile cezalandırıldı.

GALATASARAY’A DA CEZA VERİLDİ

Galatasaray’da aynı maçta taraftarlarının neden olduğu olaylar ve takımın sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle toplamda 228,750 TL para cezasına çarptırıldı. Kaleci Günay Güvenç ise rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 resmi müsabakadan men ve para cezası aldı.

BEŞİKTAŞ VE GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ CEZA ALDI

Beşiktaş, 10.03.2025 tarihinde Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu olaylar sebebiyle 168,000 TL para cezası ile cezalandırıldı. Gaziantep Futbol Kulübü ise takım halinde sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle para cezası aldı.

MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe A.Ş. teknik sorumlusunun açıklamalarıyla ilgili ise Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bu beyanların ceza gerektirmediğine ve itibar zedeleyici bir unsur bulunmadığına karar verdi. Kurulun tarafsızlık ilkelerine bağlı olarak hareket ettiği belirtildi.