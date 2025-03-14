pfdk-dan-jose-mourinho-ya-ceza-yok

PARA CEZALARI AÇIKLANDI

Bellona Kayserispor, Trabzonspor, ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş, çeşitli nedenlerle 168’er bin lira para cezası aldı. Galatasaray ise 228 bin 750 lira para cezası ile karşı karşıya kalırken, Gaziantep FK; takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 60 bin 750 lira ceza aldı.

MOURINHO’NUN DURUMU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, herhangi bir ceza ile karşılaşmadı. Portekizli teknik adam, “Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle PFDK’ya sevk edilmişti. Yapılan resmi açıklamada, kurul başkanı Celal Nuri Demirtürk’ün, Mourinho’nun açıklamalarının muhatabı olduğu için müzakereye katılmadığı ifade edildi.

FUTBOLCULARDAN CEZA ALANLAR

Galatasaraylı futbolcu Günay Güvenç, Kayserispor antrenörü Muhammed Türkmen ile Alanyaspor Kulübü görevlisi Mevlüthan Çavuşoğlu, 1’er müsabakadan men edilirken bu üç isme de 58 bin 500 lira para cezası verildi. Ek olarak, kurulun Kayserispor, Trabzonspor ve Net Global Sivasspor taraftarlarının bir kısmının, bir sonraki maça girişlerini engellediği belirtildi.