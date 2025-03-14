PFDK’dan Mourinho’ya Ceza Çıkmadı

CEZA ALAN TAKIMLAR VE MİKTARLARI

Bellona Kayserispor, Trabzonspor, ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş, çeşitli nedenlerle 168’er bin lira para cezası aldı. Galatasaray ise 228 bin 750 lira ceza alırken, Gaziantep FK; takım halinde sportmenliğe aykırı hareket dolayısıyla 60 bin 750 lira ceza aldı.

MOURINHO’NUN DURUMU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, herhangi bir ceza almadı. Portekizli teknik adam, “Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle PFDK’ya sevk edilmişti. Yapılan açıklamada, kurul başkanı Celal Nuri Demirtürk’ün, Mourinho’nun açıklamalarının muhatabı olduğu için müzakereye katılmadığına yer verildi.

Galatasaraylı futbolcu Günay Güvenç, Kayserispor antrenörü Muhammed Türkmen ve Alanyaspor Kulübü görevlisi Mevlüthan Çavuşoğlu 1’er müsabakadan men edilirken, bu üç isme de 58 bin 500 lira para cezası verildi. Kurul ayrıca Kayserispor, Trabzonspor ve Net Global Sivasspor taraftarlarının bazılarının bir sonraki maça girişlerini engelledi.