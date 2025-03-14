PFDK’dan Mourinho’ya Ceza Çıkmadı

CEZA ALAN TAKIMLAR

Bellona Kayserispor, Trabzonspor, Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş, çeşitli nedenlerle 168’er bin lira para cezası aldı. Galatasaray ise 228 bin 750 lira ceza aldı. Ayrıca, Gaziantep FK’nın takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 bin 750 lira para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN DURUMU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, herhangi bir ceza almadı. Portekizli teknik adam, “Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” sebebiyle PFDK’ya sevk edilmişti. Yapılan açıklamada, kurul başkanı Celal Nuri Demirtürk’ün, Mourinho’nun açıklamalarının muhatabı olduğu için müzakereye katılmadığı belirtildi.

MEN CEZALARI VE PARA CEZALARI

Galatasaraylı futbolcu Günay Güvenç, Kayserispor antrenörü Muhammed Türkmen ve Alanyaspor Kulübü görevlisi Mevlüthan Çavuşoğlu, 1’er müsabakadan men edildi. Bu üç isme 58 bin 500 lira para cezası verildi. Ayrıca, Kayserispor, Trabzonspor ve Net Global Sivasspor taraftarlarının bazılarına bir sonraki maça giriş yasaklandı.