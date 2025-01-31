PFDK’dan Yedi Kulübe Para Cezası

PFDK’DAN YENİ CEZALAR

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, PFDK farklı gerekçelerle bazı takımlara para cezası uyguladı. Beşiktaş 918 bin, Göztepe 828 bin, Fenerbahçe 525 bin, Çaykur Rizespor 168 bin, Bellona Kayserispor 120 bin, Corendon Alanyaspor 54 bin ve ikas Eyüpspor 40 bin 500 lira ceza aldı.

BAHOKEN’E KADAR HAREKETLER

Ayrıca, Bellona Kayserispor futbolcusu Stephane Cedric Bahoken, takım arkadaşına karşı şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası aldı ve 58 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Afyonspor, PFDK’nin aldığı kararla birlikte, Nesine 2. Lig’in 19. haftasında İskenderunspor ile 26 Ocak’ta oynanması planlanan maça belirtilen saatte gelmemesi yüzünden hükmen mağlup sayılarak bir alt lige düşürüldü. Kurul ayrıca, bu müsabaka tarihinden itibaren Afyonspor ile karşılaşan diğer takımlara da galibiyet kararı verdi.