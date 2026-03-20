PFDK Süper Lig’de 6 Kulübe Para Cezası Verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig’de 6 kulübe para cezaları uyguladı. Yapılan açıklamaya göre, PFDK, ligin 26. haftasında meydana gelen farklı ihlaller sebebiyle Beşiktaş’a 1 milyon 660 bin lira, Kocaelispor’a 920 bin lira, Hesap.com Antalyaspor, Göztepe, RAMS Başakşehir ve Trabzonspor’a ise 220’şer bin lira para cezası kesti. Ayrıca, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, TÜMOSAN Konyaspor müsabakası sırasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 80 bin lira ceza alırken, Natura Dünyası Gençlerbirliği oyuncusu Sekou Koita, Beşiktaş maçında rakip takım sporcusuna karşı gerçekleştirdiği şiddetli hareket nedeniyle 2 maç men ve 53 bin 350 lira cezasına çarptırıldı.

PFDK’DAN EYÜPSPOR’A CEZA

Disiplin Kurulu, Eyüpspor antrenörü Umut Eskiköy’e de 4. hakeme yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı davranışı dolayısıyla 2 maç men ve 53 bin 350 lira ceza verdi.

1. LİG’DE CEZALAR

PFDK, Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında yaşanan bireysel ihlaller nedeniyle SMS Grup Sarıyer’e 660 bin lira, Arca Çorum FK’ye 299 bin 500 lira, Amed Sportif Faaliyetler’e 110 bin lira ve Özbelsan Sivasspor’a 27 bin lira para cezası kesti. Bunun yanı sıra, Manisa FK sporcusu Waldir Alenis Vargas Valentin ile Esenler Erokspor’un oyuncusu Francis Nzaba, 2 maç men ve 26 bin 700 lira ceza aldı. Kurul ayrıca, Arca Çorum FK oyuncusu Atakan Akkaynak ve Atakaş Hatayspor kaleci antrenörü Ahmet Cihan Abalıoğlu’nu ise 1 maç men ve 40 bin lira para cezasına çarptırdı.