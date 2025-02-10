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Dünya

Philadelphia’da Silahlı Saldırıda İki Ölü

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SİLAHLARLA KURŞUN YAĞDIRMA OLDU

ABD’nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia’da meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve Philadelphia polisi, yerel saatte 03.30 civarında Crescentville semtindeki Claridge Caddesi ile Adams Caddesi kesişim noktasında bir araçta vurulmuş iki kişiyi buldu.

OLAY YERİNDE ŞÜPHELİ GÖRÜNTÜLER

Sağlık ekipleri, her iki kişinin de olay yerinde yaşamını yitirdiğini bildirdi. Polis yetkilileri, saldırıda en az iki ayrı yarı otomatik silahtan 40’tan fazla merminin ateşlendiğini ve bu mermilerden en az 20’sinin aracın hedef alındığını belirtti.

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