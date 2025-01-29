PHINIA, Alpine’in Hidrojen Geleceğini Destekliyor

PHINIA, DELPHI İLE ORTAKLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR

Buna ek olarak, PHINIA, BWT Alpine Formula 1 Takımı ile iş birliğini yenileyerek global motor sporlarındaki teknik varlığını sürdürüyor. Genişletilen bu ortaklık, PHINIA’nın yüksek performans motor sporlarında ve sürdürülebilir sıfır emisyon teknolojilerinde yenilik yapma isteğini ortaya koyuyor. 100 yılı aşkın deneyimiyle bağımsız yakıt sistemleri, satış sonrası çözümler ve bileşen tedarikçisi olarak öne çıkan PHINIA, spor otomobilleri ve motor sporları markası Alpine ile iki alanda gerçekleşecek iş birliğini duyurdu. Bu kapsamda PHINIA, Alpine’in hidrojenle çalışan Alpenglow prototipinin gelişimine destek verirken BWT Alpine Formula 1 Takımı ile uzun süreli ortaklığını da genişletiyor.

HİDROJENLE ÇALIŞAN ALPENGLOW’A DESTEK

PHINIA, Alpine’in hidrojen ile çalışan Alpenglow konsept otomobilinin geliştirilmesine teknik ortaklık kurduğunu açıkladı. Proje çerçevesinde PHINIA, yenilikçi DI-CHG hidrojen direkt enjektörleri ve ilgili sürüş teknolojisi ile Alpine’in sıfır emisyonlu bir gelecek vizyonuna katkıda bulunuyor. Hidrojen kullanan yüksek performanslı içten yanmalı motorlara yönelik tasarlanan DI-CHG enjektörleri, hassas yakıt akışı, çoklu enjeksiyon yetenekleri ve hem sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) hem de hidrojen gazlarıyla uyumluluğu gibi özellikler sunuyor. Bu enjektörler, Alpenglow’un hidrojen yanma sistemi için hayati öneme sahipken sıfır emisyonlu mobiliteyi teşvik ediyor ve optimum performans sağlıyor. Alpenglow, motor sporları tasarımının ve sürdürülebilir tahrik sistemlerinin geleceğinin bir simgesi olarak PHINIA’nın, sürdürülebilirliği artırma yönündeki stratejik vizyonuyla da uyumlu.

ALPENGLOW’A YENİ MODELLER EKLENİYOR

Yeni 6 silindirli Alpenglow Hy6 aracı, geçtiğimiz yıl Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı. 4 silindirli versiyonu ise Mayıs 2024’te “Total Energies 6 Hours of Spa-Francorchamps” etkinliğinde sergilenecek. Alpenglow’un hidrojen ile çalışma kabiliyeti, son olarak Le Mans 24 Saat Yarışları’nda Fransa’nın ünlü futbolcusu Zinedine Zidane’ın yolcu koltuğundaki deneyimi ile gösterildi. Ortaklık hakkında görüş bildiren Alpine Racing Hidrojen Baş Mühendisi Pierre-Jean Tardy, “PHINIA’yı bu heyecan verici hidrojen mobilitesi yolculuğunda teknik ortağımız olarak görmekten büyük heyecan duyuyoruz. Yakıt sistemleri ve gelişmiş enjektör teknolojisindeki uzmanlıkları, Alpenglow’un gerçeğe dönüşmesi için kritik öneme sahip. Birlikte motor sporlarında mümkün olanın sınırlarını zorluyoruz” şeklinde konuştu.

DELTA, BWT ALPINE FORMULA 1 TAKIMI İLE İŞ BİRLİĞİNİ GENİŞLETİYOR

PHINIA, lider satış sonrası markası Delphi ile BWT Alpine Formula 1 Takımı arasındaki 3 yıllık teknik ortaklığını genişletmeye hazırlanıyor. Daha önce seçili yarışlarda görünen Delphi logosu, araç üstü ve ilgili ticari ürünlerde tüm global F1 takviminde güçlü bir şekilde yer alacak. Yenilenen ortaklık, Delphi’nin rekabetçi satış sonrası pazarındaki prestijini pekiştiriyor.

INOVASYONUN MOTOR SPORLARINA TAŞINMASI

PHINIA Küresel Satış Sonrası Başkan Yardımcısı Neil Fryer, Alpine Racing ile devam eden iş birliğinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, “PHINIA ve Alpine Racing arasındaki yakın iş birliği, Delphi’nin yüksek performanslı bir teknik lider olarak konumunu yansıtıyor ve bu ortaklık, yüksek performanslı araçlarda daha sürdürülebilir yanma teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Bu iki alanda Alpine ile kurduğumuz iş birliği, teknolojimizin çok yönlülüğünü ve performansını sergilememizi sağlıyor. Delphi yedek parça ürünlerimizin güvenilirliği ve dayanıklılığı ile hidrojen yarışlarında kullanılan hassas DI-CHG enjektörlerine kadar otomotiv performansının yeni nesline katkıda bulunmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.