PİLOT Başvuruları İçin Süreç Devam Ediyor

GİRİŞİM HIZLANDIRMA PROGRAMI DEVAM EDİYOR

Türk Telekom Ventures, girişim hızlandırma programı PİLOT’un 13. dönemine yönelik başvurular sürüyor. Teknoloji odaklı girişimlere geniş kapsamda destek sunan bu program, girişimcilere yatırım, mentorluk, küresel iş birliği fırsatları ve dijital geleceğe hazırlık adına pek çok imkân sağlıyor.

DİJİTAL GELECEĞE YÖN VERİYORUZ

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, programın girişimcilik ekosistemine katkılarını ifade ederken “Türk Telekom’un girişim sermayesi şirketi olarak, PİLOT programımızla teknoloji odaklı girişimlerin büyümesini hızlandırarak dijital geleceğe yön veriyoruz” dedi. Özhan, girişimlere yatırım, mentorluk ve küresel ölçekli iş birliği fırsatları sunarak bunların büyümelerine destek olduklarını belirtti. Ayrıca, “En önemli motivasyonumuz, girişimlerin küresel ölçekte rekabet edebilecek seviyeye ulaşmasını sağlamak” sözleriyle programın hedefini vurguladı. Özhan, PİLOT programını başarıyla tamamlayan girişimlerin Türk Telekom Ventures’tan yatırım ve nakit desteği aldıklarını; ayrıca özel yurt dışı programlarına katılarak küresel pazarlara açılma fırsatı elde ettiklerini açıkladı.

BAŞARILI GİRİŞİMLER İÇİN FIRSATLAR

PİLOT programına katılan girişimleri başarılı olanların, global iş birlikleri ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilme imkânı kazanacağı ifade ediliyor. Türk Telekom Ventures’ın 10 yılı aşkın süredir yürüttüğü PİLOT programı, bugüne kadar toplam 121 girişime 70 milyon TL’lik nakit desteği sağladı. Bu girişimlerden 66’sının toplamda 51 milyon doları aşan yatırım aldıkları ve büyüme fırsatları yakaladıkları belirtildi.

BAŞVURULAR İÇİN DETAYLAR

Başvurular, ttventures.com.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Girişimciler, PİLOT programının sunduğu destek ve fırsatlardan yararlanmak için başvurularını kaçırmamalı.