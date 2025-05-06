İŞ DÜNYASINDAKİ KAYIP

Tanıdık bir iş insanı ve Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti. Cenazesinin 8 Mayıs Perşembe günü Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazı sonrası yapılacağı ve Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verileceği açıklandı. Aile, çiçek yerine Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapılmasını talep ediyor.

PINAR ECZACIBAŞI’NIN EĞİTİMİ VE KARİYERİ

Pınar Eczacıbaşı, eğitimine İstanbul Fevziye Mektepleri Vakfı – Işık Lisesi’nde başladı. Üniversite eğitimine ABD’nin New Hampshire Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü’nde devam etti ve ardından Türkiye’ye dönerek Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) – Finans alanında yüksek lisans yaptı. İş hayatına Eczacıbaşı Grup içerisinde, Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Satış ve Pazarlama Departmanı’nda adım attı. Kariyerine ardından finans sektöründe devam ederek Manufacturers’ Hanover Trust Company – İstanbul’da kredi-pazarlama bölümünde görev aldı. Daha sonra Tekstilbank’ta Muhabir İlişkiler Bölüm Müdürü ve ING Bank N.V. Barings – İstanbul’da finansal kurumlara pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ

Pınar Eczacıbaşı, 1998 yılından beri kişi ve kuruluşlara finans ve yatırım danışmanlığı hizmeti veriyor. 2004 yılında GP-Trust Finansal Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti’ni kurarak, Türkiye’de yatırım yapmayı planlayan birey ve kuruluşlara pazar araştırmaları gabında danışmanlık hizmeti sunmaya başladı. Aynı zamanda, 2004-2014 yılları arasında dünyaca ünlü yatırım ve finans kuruluşlarından Schroders Grup’a bağlı Schroder & Co Banque SA’nın Türkiye temsilcisi olarak görev aldı.

SİVİL TOPLUMDAKİ ROLLERİ

Pınar Eczacıbaşı, Avrupa Yatırım Bankası bünyesindeki Avrupa Yatırım Fonu’nun danışmanlığını yürüttüğü IVCI – İstanbul Risk Sermayesi Girişimi Stratejik Ağ Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ayrıca Türkiye’nin değerli sivil toplum örgütlerinden GYİAD’ın Yüksek İstişare Kurulu üyeliği ve DEİK – Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu bünyesinde kurulan Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanlığını yapmıştır. DEİK içinde Denetim Kurulu Başkanlığı ve Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcılığı da üstlenmiştir. Türk-Belçika İş Konseyi başkanlığı sırasında iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkısından dolayı 2012’de Belçika Kralı Philippe tarafından yüksek derecede Belçika nişanı ile onurlandırılmıştır. Ayrıca 2013 yılından beri Belçika Hükümeti tarafından Türkiye’de ‘Diplomatik Ekonomik Danışman’ olarak atanmıştır. Pınar Eczacıbaşı bu tür faaliyetlerinin yanı sıra Finans Kulüp üyesi ve İstanbul’da Önemli Tarihi Eserleri Koruma Vakfı’nın kurucu üyesi olmuştur.