Pınar Eczacıbaşı Hayatını Kaybetti

Pınar Eczacıbaşı’nın Vefatı

İş dünyasında tanınmış kişiliklerden biri olan, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanı Pınar Eczacıbaşı, yaşamını yitirdi. Cenaze merasimi, 8 Mayıs Perşembe günü Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazının ardından düzenlenecek ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. Ailesi, çelenk yerine Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapılmasını talep etti.

Pınar Eczacıbaşı’nın Eğitim ve Kariyer Geçmişi

Eğitim hayatına İstanbul Fevziye Mektepleri Vakfı – Işık Lisesi’nde başlayan Pınar Eczacıbaşı, üniversite eğitimine ABD’deki New Hampshire Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü’nde devam etti. Mezuniyetinin ardından Türkiye’ye dönüş yaparak Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) – Finans alanında yüksek lisans yaptı. İş kariyerine Eczacıbaşı Grup’ta, Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Satış ve Pazarlama Departmanında başladı. Daha sonra finans sektöründe ilerleyerek, Manufacturers’ Hanover Trust Company-İstanbul’da kredi-pazarlama bölümünde görev aldı. Tekstilbank’ta Muhabir İlişkiler Bölüm Müdürü ve ING Bank N.V Barings – İstanbul’da finansal kurumlara pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Finans ve Danışmanlık Alanındaki Etkisi

1998 yılından bu yana bireyler ve kuruluşlara finans ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunan Pınar Eczacıbaşı, 2004 yılında GP-Trust Finansal Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti’ni kurdu. Şirket, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen bireyler ve kurumlar için pazar araştırmaları yapmanın yanı sıra, yatırımlarında ve ortaklık yapılandırmalarında danışmanlık hizmetleri veriyor. Aynı zamanda, dünyanın en büyük yatırım ve finans kuruluşlarından biri olan Schroders Grup’a bağlı Schroder & Co Banque SA’nın Türkiye temsilciliğini 2004-2014 yılları arasında yürüttü.

Sivil Toplum ve Uluslararası Görevleri

Pınar Eczacıbaşı, Avrupa Yatırım Bankası bünyesindeki Avrupa Yatırım Fonu’nun danışmanlığını üstlendiği IVCI- (İstanbul Risk Sermayesi Girişimi) Stratejik Ağ Başkanlığı görevini yürüttü ve TGIF- Turkey Growth and Innovation Fund’ın Yatırım Komitesi bağımsız üyesiydi. Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Genç Yönetici ve İşadamları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görev almıştı. Ayrıca, DEİK- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu bünyesinde kurulan Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanıydı. DEİK içerisinde Denetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Türk-Belçika İş Konseyi Başkanlığı döneminde, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkılarından ötürü 2012’de Belçika Kralı Philippe tarafından en yüksek derecede Belçika nişanı ile ödüllendirildi. Ayrıca, 2013’ten beri Belçika Hükümeti tarafından Türkiye’de ‘Diplomatik Ekonomik Danışman’ olarak atanmıştı. Pınar Eczacıbaşı, Finans Kulübü üyesi ve İstanbul’da Önemli Tarihi Eserleri Koruma Vakfı’nın kurucu üyelerindendi.